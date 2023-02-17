Ученики выбирают блюда по своему вкусу: показали меню и цены в киевской школе (фото)
Украинцев приятно удивило меню в столовой школы №173 в Отрадном районе Киева. В этом учебном заведении введено мультипрофильное питание - школьники могут выбирать блюда по собственному вкусу.
О том, сколько стоит такое питание и как выглядит еда для школьников, рассказываем в материале ниже.
Чем кормят учеников в школьной столовой
"Еще одна школьная столовая, приятно поразившая киевлян. В Отрадном районе мультипрофильное питание в 173 школе выглядит довольно вкусно", - говорится в сообщении одного из столичных каналов Telegram.
Систему питания "Дабл-меню", которая позволяет детям по собственному вкусу выбирать одно из двух предложенных блюд ввели в этом образовательном учреждении еще в 2020 году.
Такой формат изменяет принцип подачи блюд и делает рацион разнообразным для детей, удовлетворяя их потребности во вкусной и полезной пище. Эти изменения введены в рамках реформы школьного питания.
Блюда из школьной столовой (фото: Telegram/Киев без цензуры_война)
В столовой на стенде ежедневно информируют учеников о перечне блюд и их стоимости. В школьном меню есть плов, голубцы, суп гороховый, тефтели куриные, макароны с сыром, салат из капусты и кукурузы, морковь по-корейски, выпечка. Из напитков - чай, сок, какао с молоком.
Сколько стоит школьное питание
Питание для учеников 1-4 классов стоит 50 гривен.
В это меню входит:
- Салат из капусты и кукурузы - 8,16 грн
- Плов из куриного филе - 37,71 грн
- Чай с лимоном - 2,12 грн
- Хлеб - 2,01 грн
Блюда из школьной столовой (фото: Telegram/Киев без цензуры_война)
Стоимость дневного меню для льготных категорий стоит 47,20 грн.
В это меню входит:
- Морковь по-корейски - 9,96 грн
- Голубцы из куриного филе и риса - 26,84 грн
- Сок фруктовый - 8,89 грн
- Хлеб - 1,51 грн
Блюда из школьной столовой (фото: Telegram/Киев без цензуры_война)
Горячее питание для школьников группы продленного дня стоит 80 гривен.
В это меню входит:
- Суп гороховый - 8,58 грн
- Тефтелька куриная - 35,10 грн
- Макароны с твердым сыром - 20,40 грн
- Какао с молоком - 12,57 грн
- Хлеб - 3,35 грн
Меню столовой школы № 173 (фото: Telegram/Киев без цензуры_война)
Раньше мы делились фото столовой в элитной столичной школе и меню для учеников.
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