ua ru
Пт, 17 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ученики выбирают блюда по своему вкусу: показали меню и цены в киевской школе (фото)

Новина українською →
Пятница 17 февраля 2023 16:58
Ученики выбирают блюда по своему вкусу: показали меню и цены в киевской школе (фото) Какое питание в школах после реформы (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

Украинцев приятно удивило меню в столовой школы №173 в Отрадном районе Киева. В этом учебном заведении введено мультипрофильное питание - школьники могут выбирать блюда по собственному вкусу.

О том, сколько стоит такое питание и как выглядит еда для школьников, рассказываем в материале ниже.

Чем кормят учеников в школьной столовой

"Еще одна школьная столовая, приятно поразившая киевлян. В Отрадном районе мультипрофильное питание в 173 школе выглядит довольно вкусно", - говорится в сообщении одного из столичных каналов Telegram.

Систему питания "Дабл-меню", которая позволяет детям по собственному вкусу выбирать одно из двух предложенных блюд ввели в этом образовательном учреждении еще в 2020 году.

Такой формат изменяет принцип подачи блюд и делает рацион разнообразным для детей, удовлетворяя их потребности во вкусной и полезной пище. Эти изменения введены в рамках реформы школьного питания.

Ученики выбирают блюда по своему вкусу: показали меню и цены в киевской школе (фото)Блюда из школьной столовой (фото: Telegram/Киев без цензуры_война)

В столовой на стенде ежедневно информируют учеников о перечне блюд и их стоимости. В школьном меню есть плов, голубцы, суп гороховый, тефтели куриные, макароны с сыром, салат из капусты и кукурузы, морковь по-корейски, выпечка. Из напитков - чай, сок, какао с молоком.

Сколько стоит школьное питание

Питание для учеников 1-4 классов стоит 50 гривен.

В это меню входит:

  • Салат из капусты и кукурузы - 8,16 грн
  • Плов из куриного филе - 37,71 грн
  • Чай с лимоном - 2,12 грн
  • Хлеб - 2,01 грн

Ученики выбирают блюда по своему вкусу: показали меню и цены в киевской школе (фото)Блюда из школьной столовой (фото: Telegram/Киев без цензуры_война)

Стоимость дневного меню для льготных категорий стоит 47,20 грн.

В это меню входит:

  • Морковь по-корейски - 9,96 грн
  • Голубцы из куриного филе и риса - 26,84 грн
  • Сок фруктовый - 8,89 грн
  • Хлеб - 1,51 грн

Ученики выбирают блюда по своему вкусу: показали меню и цены в киевской школе (фото)Блюда из школьной столовой (фото: Telegram/Киев без цензуры_война)

Горячее питание для школьников группы продленного дня стоит 80 гривен.

В это меню входит:

  • Суп гороховый - 8,58 грн
  • Тефтелька куриная - 35,10 грн
  • Макароны с твердым сыром - 20,40 грн
  • Какао с молоком - 12,57 грн
  • Хлеб - 3,35 грн

Ученики выбирают блюда по своему вкусу: показали меню и цены в киевской школе (фото)Меню столовой школы № 173 (фото: Telegram/Киев без цензуры_война)

Раньше мы делились фото столовой в элитной столичной школе и меню для учеников.

Читайте также, что в украинских школах введут новые очень важные дисциплины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев школа харчування дітей