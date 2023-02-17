Ученики выбирают блюда по своему вкусу: показали меню и цены в киевской школе (фото)

Украинцев приятно удивило меню в столовой школы №173 в Отрадном районе Киева. В этом учебном заведении введено мультипрофильное питание - школьники могут выбирать блюда по собственному вкусу.

О том, сколько стоит такое питание и как выглядит еда для школьников, рассказываем в материале ниже.

Чем кормят учеников в школьной столовой

"Еще одна школьная столовая, приятно поразившая киевлян. В Отрадном районе мультипрофильное питание в 173 школе выглядит довольно вкусно", - говорится в сообщении одного из столичных каналов Telegram.

Систему питания "Дабл-меню", которая позволяет детям по собственному вкусу выбирать одно из двух предложенных блюд ввели в этом образовательном учреждении еще в 2020 году.

Такой формат изменяет принцип подачи блюд и делает рацион разнообразным для детей, удовлетворяя их потребности во вкусной и полезной пище. Эти изменения введены в рамках реформы школьного питания.

Блюда из школьной столовой (фото: Telegram/Киев без цензуры_война)

В столовой на стенде ежедневно информируют учеников о перечне блюд и их стоимости. В школьном меню есть плов, голубцы, суп гороховый, тефтели куриные, макароны с сыром, салат из капусты и кукурузы, морковь по-корейски, выпечка. Из напитков - чай, сок, какао с молоком.

Сколько стоит школьное питание

Питание для учеников 1-4 классов стоит 50 гривен.

В это меню входит:

Салат из капусты и кукурузы - 8,16 грн

Плов из куриного филе - 37,71 грн

Чай с лимоном - 2,12 грн

Хлеб - 2,01 грн

Блюда из школьной столовой (фото: Telegram/Киев без цензуры_война)

Стоимость дневного меню для льготных категорий стоит 47,20 грн.

В это меню входит:

Морковь по-корейски - 9,96 грн

Голубцы из куриного филе и риса - 26,84 грн

Сок фруктовый - 8,89 грн

Хлеб - 1,51 грн

Блюда из школьной столовой (фото: Telegram/Киев без цензуры_война)

Горячее питание для школьников группы продленного дня стоит 80 гривен.

В это меню входит:

Суп гороховый - 8,58 грн

Тефтелька куриная - 35,10 грн

Макароны с твердым сыром - 20,40 грн

Какао с молоком - 12,57 грн

Хлеб - 3,35 грн

Меню столовой школы № 173 (фото: Telegram/Киев без цензуры_война)