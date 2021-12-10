Как учителю найти общий язык с учениками, которые не слушают на уроках
Часто в классах между учениками возникают конфликты и недоразумения. Поэтому, чтобы этого не случалось, учителю нужно создать дружеские отношения с детьми. Только тогда всем будет легко и комфортно учиться.
Так, эксперты говорят, что с конфликтами нужно учиться работать, пишет "Освіторія".
Как провести беседу с учениками
В школе ученики и учителя проводят большую часть своего времени, поэтому там происходит формирование отношений. В общем, чем лучше отношения в классе, тем легче работать педагогам и учиться детям.
Для того чтобы каждая ошибка учеников стала уроком, важно правильно подойти к ее анализу. Здесь поможет 15-минутный инструмент построения мирной атмосферы в классе. Его применяют, когда надо проанализировать и исправить нарушения поведения.
Как реагировать учителю на нарушения поведения, если это не влияет на других детей:
- Посмотрите на ученика, демонстрируя языком тела интерес и заботу, а не осуждение;
- Если это не поможет привлечь ученика к выполнению задания, медленно подойдите и далее демонстрируйте заботу;
- Затем осторожно скажите: "Вижу, что ты..." (опишите поведение, без оценки или осуждения). Далее добавьте: "Интересно, что произошло?", или "Хотела бы я знать, о чем ты сейчас думаешь?".
Здесь важно относиться с пониманием, уважением и поддержкой к тому, с кем проходит беседа.
Как реагировать учителю на нарушения поведения, влияющие на других
Нарушения поведения влияет на других, когда возникают разговоры с соседом по парте, смех и шутки и неуместные выкрики.
В частности, вежливый подход от учителя помогает ученикам снова включиться в работу. Но бывают случаи, когда ребенок не хочет, не готов или не может ответить на такой вежливый вопрос. В этом случае требуется время.
Также учителю нужно позаботиться о том, чтобы помочь ребенку найти то, что поможет вернуться ему в колею.
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