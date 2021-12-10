Як вчителю знайти спільну мову з учнями, які не слухають на уроках

Часто у класах між учнями виникають конфлікти та непорозуміння. Тому, аби цього не траплялось, вчителю потрібно створити дружні стосунки з дітьми. Тільки тоді усім буде легко та комфортно навчатися.

Так, експерти кажуть, що з конфліктами потрібно вчитися працювати, пише "Освіторія" .

Як провести бесіду з учнями

У школі учні та вчителі проводять велику частину свого часу, тому там відбувається формування стосунків. Загалом, чим кращі стосунки у класі, то легше працювати педагогам і навчатися дітям.

Для того, щоб кожна помилка учнів стала уроком, важливо правильно підійти до її аналізу. Тут допоможе 15-хвилинний інструмент побудови мирної атмосфери в класі. Його застосовують, коли треба проаналізувати та виправити порушення поведінки.

Як реагувати вчителю на порушення поведінки, якщо це не впливає на інших дітей:

Подивіться на учня, демонструючи мовою тіла інтерес і турботу, а не засудження;

Якщо це не допоможе залучити учня до виконання завдання, повільно підійдіть і далі демонструйте турботу;

Потім обережно скажіть: "Бачу, що ти…" (опишіть поведінку, без оцінки або осуду). Далі додайте: "Цікаво, що сталося?", або "Хотіла б я знати, про що ти зараз думаєш?".

Тут важливо ставитися з розумінням, повагою та підтримкою до того, з ким проходить бесіда.

Як реагувати на порушення поведінки, що впливає на інших

Порушення поведінки впливає на інших, коли виникають розмови із сусідом по парті, сміх та жарти та недоречні вигуки.

Зокрема, ввічливий підхід від вчителя допомагає учням знову включитися в роботу. Але бувають випадки, коли дитина не бажає, не готова чи не може відповісти на таке ввічливе запитання. У цьому випадку потрібен час.

Також вчителю потрібно потурбуватися про те, щоб допомогти дитині знайти те, що допоможе повернутися йому в колію.