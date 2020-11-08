Вчителька займе місце Меланії Трамп: що відомо про нову першу леді США Джилл Байден

Джилл Байден (фото: facebook.com/DrJillBiden)

Джилл Байден допомогла Джо пережити смерть його першої дружини і дочки

Джо Байден достроково оголосив про свою перемогу на виборах. Однак, згідно з даними підрахунку, він дійсно, швидше за все, стане новим президентом США. Найдосвідченіший сенатор в штатах, можливо, ніколи не прийшов би до успіху, якби не його дружина. Що відомо про нову першу леді Америки Джилл Байден – читайте в нашому спеціальному матеріалі.

Джилл Байден – 69-річна друга дружина новоспеченого президента Джо Байдена, два строки обіймала посаду другої леді США. Саме вона допомогла новоспеченому президенту подолати жахливу трагедію, включаючи загибель його першої дружини та дитини в автокатастрофі.

До того як вийти заміж за Джо, Джилл була одружена з Біллом Стівенсоном, колишнім футболістом коледжу. Вона зізналася, що зі своїм другим чоловіком у неї не було кохання з першого погляду.

"Коли Джо з'явився в моїх дверях, я кинула один погляд на його ідеальний костюм і шкіряні мокасини й подумала: Слава Богу, це лише одне побачення", – сказала вона в інтерв'ю The New York Times.

Джилл і Джо Байден з дітьми (фото: facebook.com/DrJillBiden)

Вона все одно закохалася в нього, але Джо, за чутками, кілька разів робив їй пропозицію, перш ніж вона погодилася вийти за нього заміж в 1977 році, коли стала мачухою його двох дітей, що залишилися в живих.

Джилл продовжувала працювати вчителькою протягом усієї політичної кар'єри свого чоловіка, в тому числі під час її перебування на посаді другої леді, коли вона викладала англійську мову в місцевому коледжі Північної Вірджинії.

"Бути вчителем – це не те, що я роблю, а те, хто я є", – написала вона у своїх мемуарах у 2019 році.

Джилл і Джо Байдени (фото: facebook.com/DrJillBiden)

Вона провела вісім років, служачи другою леді в адміністрації Обами, і швидко встановила міцний зв'язок з Мішель.

"Джилл не просто чудова, але і добра. Вона дуже цікава, і вона одна з найбільш сильних людей, яких я знаю. І я люблю її та захоплююся нею всім серцем", – сказала місис Обама під час їх останнього спільного заходу в офісі.

Джо і Джилл пережили ще один шокуючий удар 30 травня 2015 року, коли старший син Джо Бо помер від раку мозку у віці 46 років.

Джо сказав у своїй заяві в той час: "з розбитими серцями Холлі, Хантер, Ешлі, Джилл і я оголошуємо про кончину нашого чоловіка, брата і сина Бо, після того, як він боровся з раком мозку з тієї ж чесністю, мужністю й силою, які він демонстрував кожен день свого життя".

Джилл Байден грала більш активну роль в цій президентській кампанії, ніж у двох попередніх. Вона також проходила навчання онлайн-викладанню після того, як почалася пандемія COVID-19 в Сполучених Штатах, і вона зазначила, що має намір відновити викладання, навіть якщо її чоловік буде обраний президентом. Цілком можливо, що вона стане першою першою леді, яка отримає оплачувану роботу за межами Білого дому.

Джилл і Джо Байдены (фото: facebook.com/DrJillBiden)

Протягом кількох тижнів, що передували виборам в конгрес штату Айова, вона влаштовувала більше передвиборних виступів в цьому штаті, ніж її чоловік. Джилл потрапила в заголовки газет на початку 2020 року, коли вона кинулася захищати свого чоловіка від протестувальників веганів, коли ті штурмували сцену в Лос-Анджелесі. Джилл під час виступу свого чоловіка фізично заблокувала протестуючого, щоб той до нього не добрався.

Очікується, що Байден стане першою леді Сполучених Штатів 20 січня 2021 року, після обрання її чоловіка Джо Байдена 46-м президентом Сполучених Штатів 7 листопада 2020 року. Очікується, що вона змінить Меланію Трамп на посаді першої леді.

Байден отримала 6 почесних ступенів, а також кілька інших нагород.

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