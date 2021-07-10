Учительница из Одесской области приняла участие в ВНО вместе с учениками: стали известны ее результаты (фото)

Интересно, что ее ученица Лия Меламед в ВНО по биологии также получила максимальный балл.
Учительницу Елену Билан наградили грамотой за:
многолетний добросовестный труд,
весомый вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения,
обеспечение высокого уровня качества и результативности образования,
высокий уровень знаний и яркий пример для учащихся, показанный на собственном результате,
подготовку выпускницы, получившей лучший результат.
Интересно, что в этом году измаильские выпускники получили 47 золотых и 11 серебряных медалей.
Фото: учительница биологии из Одесской области вместе с учениками составляла ВНО (ukr.life)
В сети пользователи пишут, что учительница молодец и показала правильный пример.
Так, учительница действительно молодец и показала пример для всех учителей! Абсолютно все должны сдавать ВНО вместе с учениками и тогда будут видны настоящие знания, потому что многим учителям к школе и близко подходить нельзя;
Мерзко читать такие комментарии, от почтенных женщин, которые льют грязь на учителей. Если вам не нравиться ситуация в образовании, вам никто не мешает сдать ЗНО, поступить в педагогический и показать мастер-класс всем учителям!;
А давайте все учителя примут участие в ВНО, каждый по своему предмету и поднимут рейтинговый балл;
Это ВНО для выпускников общеобразовательных учебных заведений, а не для учителей. Не вижу отваги;