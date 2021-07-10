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Учительница из Одесской области приняла участие в ВНО вместе с учениками: стали известны ее результаты (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В Одесской области учительница биологии Елена Билан из Измаила решилась пройти ВНО вместе со своими учениками. Ей удалось набрать максимальные 200 баллов.

Об этом сообщает Ukr.Life.

Интересно, что ее ученица Лия Меламед в ВНО по биологии также получила максимальный балл.

Учительницу Елену Билан наградили грамотой за:

  • многолетний добросовестный труд,
  • весомый вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения,
  • обеспечение высокого уровня качества и результативности образования,
  • высокий уровень знаний и яркий пример для учащихся, показанный на собственном результате,
  • подготовку выпускницы, получившей лучший результат.

Интересно, что в этом году измаильские выпускники получили 47 золотых и 11 серебряных медалей.

Фото: учительница биологии из Одесской области вместе с учениками составляла ВНО (ukr.life)

В сети пользователи пишут, что учительница молодец и показала правильный пример.

  • Так, учительница действительно молодец и показала пример для всех учителей! Абсолютно все должны сдавать ВНО вместе с учениками и тогда будут видны настоящие знания, потому что многим учителям к школе и близко подходить нельзя;
  • Мерзко читать такие комментарии, от почтенных женщин, которые льют грязь на учителей. Если вам не нравиться ситуация в образовании, вам никто не мешает сдать ЗНО, поступить в педагогический и показать мастер-класс всем учителям!;
  • А давайте все учителя примут участие в ВНО, каждый по своему предмету и поднимут рейтинговый балл;
  • Это ВНО для выпускников общеобразовательных учебных заведений, а не для учителей. Не вижу отваги;
  • Это правильно. Уважение к себе заслужила;
  • Молодец. Горжусь учительницей.

Ранее мы сообщали, что двойняшки с Волыни получили максимальные результаты на ВНО.

Также В МОН рассказали, сертификаты ВНО каких лет действительны для поступления-2021.

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ВНО