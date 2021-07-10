Вчителька з Одеської області взяла участь у ЗНО разом з учнями: стали відомі її результати (фото)

Цікаво, що її учениця Лія Меламед у ЗНО з біології також отримала максимальний бал.
Вчительку Олену Білан нагородили грамотою за:
багаторічну сумлінну працю,
вагомий внесок у справу навчання і виховання покоління, що підростає,
забезпечення високого рівня якості та результативності освіти,
високий рівень знань і яскравий приклад для учнів, показаний на власному результаті,
підготовку випускниці, яка отримала найкращий результат.
Цікаво, що цього року ізмаїльські випускники отримали 47 золотих і 11 срібних медалей.
Фото: вчителька біології з Одеської області разом з учнями складала ЗНО (ukr.life)
У мережі користувачі пишуть, що вчителька молодець і показала правильний приклад.
Так, вчителька справді молодець і показала приклад для всіх вчителів! Абсолютно всі мають здавати ЗНО разом з учнями і тоді буде видно справжні знання, бо багатьом вчителям до школи і близько підходити не можна;
Бридко читати такі коментарі, від поважних жінок, які ллють бруд на вчителів. Якщо вам не подобатися ситуація в освіті, вам ніхто не заважає здати ЗНО, вступити до педагогічного і показати "майстер-клас" всім вчителям!;
А давайте всі вчителі візьмуть участь у ЗНО, кожний зі свого предмету й піднімуть рейтинговий бал;
Це ЗНО для випускників загальноосвітніх навчальних закладів, а не для вчителів. Не бачу відваги;