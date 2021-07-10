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Вчителька з Одеської області взяла участь у ЗНО разом з учнями: стали відомі її результати (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В Одеській області вчителька біології Олена Білан з Ізмаїлу відважилася пройти ЗНО разом зі своїми учнями. Їй вдалося набрати максимальні 200 балів.

Про це повідомляє Ukr.Life.

Цікаво, що її учениця Лія Меламед у ЗНО з біології також отримала максимальний бал.

Вчительку Олену Білан нагородили грамотою за:

  • багаторічну сумлінну працю,
  • вагомий внесок у справу навчання і виховання покоління, що підростає,
  • забезпечення високого рівня якості та результативності освіти,
  • високий рівень знань і яскравий приклад для учнів, показаний на власному результаті,
  • підготовку випускниці, яка отримала найкращий результат.

Цікаво, що цього року ізмаїльські випускники отримали 47 золотих і 11 срібних медалей.

Фото: вчителька біології з Одеської області разом з учнями складала ЗНО (ukr.life)

У мережі користувачі пишуть, що вчителька молодець і показала правильний приклад.

  • Так, вчителька справді молодець і показала приклад для всіх вчителів! Абсолютно всі мають здавати ЗНО разом з учнями і тоді буде видно справжні знання, бо багатьом вчителям до школи і близько підходити не можна;
  • Бридко читати такі коментарі, від поважних жінок, які ллють бруд на вчителів. Якщо вам не подобатися ситуація в освіті, вам ніхто не заважає здати ЗНО, вступити до педагогічного і показати "майстер-клас" всім вчителям!;
  • А давайте всі вчителі візьмуть участь у ЗНО, кожний зі свого предмету й піднімуть рейтинговий бал;
  • Це ЗНО для випускників загальноосвітніх навчальних закладів, а не для вчителів. Не бачу відваги;
  • Це правильно. Повагу до себе заслужила;
  • Молодець. Пишаюся вчителькою.

Раніше ми повідомляли, що двійнята з Волині здобули максимальні результати на ЗНО.

Також у МОН розповіли, сертифікати ЗНО яких років дійсні для вступу-2021.

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ЗНО