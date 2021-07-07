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Двойняшки с Волыни получили максимальные результаты на ВНО: 600 баллов на двоих (видео)

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Луцк, Среда 07 июля 2021 17:35
Двойняшки с Волыни получили максимальные результаты на ВНО: 600 баллов на двоих (видео) Коллаж РБК-Украина: выпускники из Луцка получили самые высокие баллы по ВНО
Автор: Тетяна Самарук

В Луцке двойняшки Елена и Андрей Костюки составили ВНО на самый высокий балл. По словам выпускников, некоторые предметы знали хорошо, а из других усиленно готовились перед самым тестированием.

Об этом пишет Общественное".

Двойняшки закончили Волынский научный лицей - интернат. Как они рассказали, в классе сидели за одной партой, однако списывать друг другу не давали.

Какими были результаты ВНО

Елена Костюк сдала тесты по математике и биологии на 200 баллов. По английскому языку, украинскому языку и литературе – на 197.

Ее брат Андрей Костюк получил максимальные 200 баллов на тесте по географии. Парень высокие баллы имеет и по другим дисциплинам - английский написал на 197 баллов, математику – на 198.

Двойняшки с Волыни получили максимальные результаты на ВНО: 600 баллов на двоих (видео)Фото: двойняшки с Волыни составили ВНО на максимальные баллы (suspilne.media)

По словам Елены, ей всегда легко давалась математика, английским давно занимается, а к украинскому языку и литературе углубленно готовилась в течение последнего года.

Учительница математики Анастасия Букаревич говорит, что ожидала таких результатов от своих учеников. Также она отметила, что поздно вечером после ВНО ученики ей позвонили, и Андрей рассказал, что сразу нашел свою ошибку. А вот у Елены учительница надеялась, что будет 200 баллов.

Двойняшки с Волыни получили максимальные результаты на ВНО: 600 баллов на двоих (видео)

Фото: двойняшки с Волыни составили ВНО на максимальные баллы (suspilne.media)

Где планируют учиться двойняшки

Выпускники хотят учиться в одном из столичных вузов, Андрей выбрал юридический факультет, а Елена хочет стать психологом.

"Хотим развивать это государство. Менять сознание людей и показывать своим примером, что в Украине можно развиваться и нужно вместе строить наше государство", – ответил Андрей Костюк.

Интересно, что вне учебы Елена увлекается рисованием, Андрей - спортом.

Ранее мы сообщали, что киевлянин набрал максимальные 200 баллов по трем предметам на ВНО.

Также В МОН рассказали, сертификаты ВНО каких лет действительны для поступления-2021.

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