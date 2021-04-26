Вчитель фізики пояснив на відео, чому сталася аварія на ЧАЕС

Вчитель з Рівного Віталій Шкевчук розповів, чому сталася аварія на Чорнобильській атомній електростанції 26 квітня 1986 року.

Відео з поясненнями він опублікував на своєму YouTube-каналі "Цікава наука".

На відео йдеться, що в той день ніхто навіть не здогадувався, що таке може статися.

У ролику розповідається про принцип роботи реактора, уранові стержні, випробуваннях, які проводили ту ніч, неконтрольоване зростання потужності і природу вибуху.

Тієї нещасливої ночі співробітники натиснули кнопку аварійного захисту під назвою AZ5, через кілька секунд реактор вибухнув.

Дивіться на відео детальне пояснення причини катастрофи на АЕС.

Зазначимо, рівно 35 років тому, 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС сталася аварія, яка стала найбільшою атомною катастрофою сучасності.

До слова, в липні 1986 року з'явилася директива, яка засекречувала всі деталі аварії на ЧАЕС: її причини, характер руйнувань, склад суміші, викинутої в повітря при вибуху, радіаційну обстановку, масштаби робіт з ліквідації, захворюваність та інші.