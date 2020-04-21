Ученый из Уханя сделал заявление о происхождении коронавируса

Происхождение COVID-19 (Коллаж РБК-Украина)

Глава Уханьского института вирусологии рассказал о происхождении COVID-19

Коронавирус в Украине был диагностирован у 6125 человек. С начала эпидемии в стране погиб 161 человек. Ученые продолжают проводить исследования, чтобы выяснить происхождение COVID-19, опасности, которые он несет и занимаются поиском вакцины и лекарств от этого заболевания.

О происхождении COVID-19 мнения специалистов расходятся и в недавнем расследовании американских журналистов было указано, что вирус был создан в секретной лаборатории в Ухане. Однако глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин утверждает, что нет никаких доказательство того, что коронавирус был создан искусственно.

"Из моего личного понимания вирусологии – нет никаких доказательств того, что вирус имеет искусственные или синтетические следы. Кроме того, некоторые ученые считают, что для синтеза вируса нужны исключительные умственные способности и длительная работа. Поэтому я не поверю, что мы, человечество, уже способно синтезировать такой вирус", - заявил он в комментарии для канала CGTN.

Он добавил, что вирус не мог выйти из его института и все сотрудники придерживаются строгого регламента обращения со всеми вирусами. Кроме того, никто из сотрудников Уханьского института вирусологии не был инфицирован коронавирусом.

На данный момент команда института проводит исследования в различных областях, связанных с COVID-19. Они занимаются разработкой лекарств, исследуют вакцины и изучают новый вирус, особенности его проявлений, общие характеристики, в том числе и происхождение.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперт высказался об искусственном происхождении COVID-19.