ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Коронавирус был создан в лаборатории: появились новые доказательства

STYLERКоронавирус    16.04.2020 - 09:26
Коронавирус был создан в лаборатории: появились новые доказательства
Коронавирус создали в лаборатории (Коллаж РБК-Украина)

Коронавирус был создан в лаборатории, но не как биологическое оружие

Коронавирус в Украине был зафиксирован у 3764 человек, более 100 человек погибли. Всего в мире по состоянию на 16 апреля инфицировано более двух миллионов человек, из которых 137 тысяч пациентов скончались.

Ученые всего мира изучают новый коронавирус, чтобы создать вакцину и найти лекарство от смертельной болезни. О происхождении COVID-19 на данный момент мнения специалистов расходятся. Однако появилась информация о том, что вирус был создан в уханьской лаборатории, а сотрудник этой лаборатории стал нулевым пациентом. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что коронавирус не создавался, как биологическое оружие и ученые проводили опыты в области вирусологии. Вирус лабораторным путем был передан от летучей мыши к человеку, а потом он вырвался на улицы города Ухань.

Издание сообщает, что на рынке в Ухани никогда не продавали летучих мышей. Изначально сообщалось, что причиной массового заражения стала именно инфицированная летучая мышь, которую продавали на рынке. Именно эту версию китайские власти использовали для того, чтобы отвлечь внимание от экспериментов в лаборатории.

По мнению источников, ситуация с распространением коронавируса может стать "самым дорогостоящим правительственным прикрытием всех времен".

Документы, которые попали в распоряжение журналистов, показывают, что врачи в Уханьской лаборатории пытались сдержать вирус на ранних стадиях и не допустить массового заражения.

Напомним, ранее мы писали о том, что военные раскрыли правду о происхождении коронавируса.

Ученые обнаружили еще один тип коронавируса у летучих мышей: что известно Супрун рассказала, без чего маски и перчатки не защитят от COVID-19
Новости Украины COVID-19Коронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь