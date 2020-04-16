Коронавирус был создан в лаборатории: появились новые доказательства

Коронавирус создали в лаборатории (Коллаж РБК-Украина)

Коронавирус был создан в лаборатории, но не как биологическое оружие

Коронавирус в Украине был зафиксирован у 3764 человек, более 100 человек погибли. Всего в мире по состоянию на 16 апреля инфицировано более двух миллионов человек, из которых 137 тысяч пациентов скончались.

Ученые всего мира изучают новый коронавирус, чтобы создать вакцину и найти лекарство от смертельной болезни. О происхождении COVID-19 на данный момент мнения специалистов расходятся. Однако появилась информация о том, что вирус был создан в уханьской лаборатории, а сотрудник этой лаборатории стал нулевым пациентом. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что коронавирус не создавался, как биологическое оружие и ученые проводили опыты в области вирусологии. Вирус лабораторным путем был передан от летучей мыши к человеку, а потом он вырвался на улицы города Ухань.

Издание сообщает, что на рынке в Ухани никогда не продавали летучих мышей. Изначально сообщалось, что причиной массового заражения стала именно инфицированная летучая мышь, которую продавали на рынке. Именно эту версию китайские власти использовали для того, чтобы отвлечь внимание от экспериментов в лаборатории.

По мнению источников, ситуация с распространением коронавируса может стать "самым дорогостоящим правительственным прикрытием всех времен".

Документы, которые попали в распоряжение журналистов, показывают, что врачи в Уханьской лаборатории пытались сдержать вирус на ранних стадиях и не допустить массового заражения.

Напомним, ранее мы писали о том, что военные раскрыли правду о происхождении коронавируса.