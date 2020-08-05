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Samsung представила раскладушку с поддержкой 5G

Нью-Йорк, Среда 05 августа 2020 19:34
Samsung представила раскладушку с поддержкой 5G
Фото: Samsung Galaxy Z Fold 2 (rozetked.me)
Автор: Максим Зайченко

В раскрытом виде диагональ экрана смартфона составляет 7,6 дюйма

В среду, 5 августа, южнокорейская компания Samsung представила новую серию раскладушки Samsung Galaxy Z Fold 2 с поддержкой 5G-сетей. Смартфон оснащен двумя экранами.

Онлайн-презентация Galaxy Unpacked 5 в Нью-Йорке прошла на YouTube-канале компании.

Несмотря на схожий с предшественником форм-фактор, смартфон получил ряд отличий: изменения коснулись модели процессора, диагоналей дисплеев и конфигурации камеры.

Новый аппарат, как и его предшественник, получил два экрана. В раскрытом виде диагональ основного дисплея составляет 7,6 дюйма - он представляет собой полноценную рабочую область. С его помощью можно совершать звонки, отправлять сообщения или запускать различный софт, включая игры.

Кроме этого, Samsung представила свои новые флагманы Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra, цены на которые будут начинаться от 1 тысячи долларов.

Напомним, в феврале 2020 года Samsung выпустила свой первый смартфон со складным экраном.

Также РБК-Украина писало, что американская Apple рассматривает перенос выпуска iPhone 5G на несколько месяцев.

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