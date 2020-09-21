Ученый назвал четыре планеты, на которых может быть жизнь

Гарет Дорриан, научный сотрудник Университета Бирмингема, занимающийся исследованием космического пространства, выделил четыре планеты, которые он считает наиболее перспективными для поисков инопланетной жизни.

Он назвал Марс, Европу, Энцелад и Титан. По его мнению, именно эти четыре планеты стоит посетить. Ученый объяснил, что среди всех планет Солнечной системы условия на Марсе наиболее схожи с земными. Об этом сообщает Daily Star.

В данный момент у Марса очень тонкая, сухая атмосфера, которая почти полностью состоит из углекислого газа. Это причина слабой защиты от солнечного и космического излучения. Если Марсу удалось сохранить некоторые запасы воды под своей поверхностью, не исключено, что жизнь все еще может там существовать.

Что касается Европы, то на дне этого океанического мира можно предположить, что ученые могут найти гидротермальные жерла и вулканы. На Земле такие процессы часто поддерживают очень богатые и разнообразные экосистемы.

На Энцеладе в этих гейзерах была обнаружена не только вода, но и множество органических молекул. Кроме того, были найдены крошечные зерна каменных силикатных частиц, которые могут присутствовать только в том случае, если подземная вода океана находится в физическом контакте с каменистым дном океана при температуре не ниже 90˚C.

"Это очень убедительное доказательство существования гидротермальных источников на дне океана, обеспечивающих химический состав, необходимый для жизни, и локализованных источников энергии", - заявил Дорриан.

На Титане очень холодно (-180 градусов) поэтому жидкой воды там быть не может. Но ученый отметил, что планета считается потенциальным местом для жизни из-за обильных химикатов, которые в ней содержатся.

Он добавил, что инопланетные существа будут иметь абсолютно другой химический состав от земных организмов.

Напомним, астрономы обнаружили признаки жизни на Венере. Если данное открытие будет подтверждено это изменит исследования ученых уже в ближайшие годы.

Ранее мы писали о том, что в NASA начали планировать миссии на Венеру еще в феврале 2020 года. Данные миссии получили названия Davinci+ и Veritas. Спускаемый аппарат Davinci будет изучать состав атмосферы Венеры. В свою очередь Veritas поможет составить первую трехмерную карту планеты.