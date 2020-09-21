Вчений назвав чотири планети, на яких може бути життя

Гарет Доріан, науковий співробітник Університету Бірмінгема, що займається дослідженням космічного простору, виділив чотири планети, які він вважає найбільш перспективними для пошуків інопланетного життя.

Він назвав Марс, Європу, Енцелад і Титан. На його думку, саме ці чотири планети варто відвідати. Вчений пояснив, що серед усіх планет Сонячної системи умови на Марсі найбільш схожі з земними. Про це повідомляє Daily Star.

Наразі у Марса дуже тонка, суха атмосфера, яка майже повністю складається з вуглекислого газу. Це причина слабкого захисту від сонячного і космічного випромінювання. Якщо Марсу вдалося зберегти деякі запаси води під своєю поверхнею, не виключено, що життя все ще може там існувати.

Що стосується Європи, то на дні цього океанічного світу можна припустити, що вчені можуть знайти гідротермальні жерла і вулкани. На Землі такі процеси часто підтримують дуже багаті і різноманітні екосистеми.

На Енцеладі в цих гейзерах була виявлена не тільки вода, а й безліч органічних молекул. Крім того, були знайдені крихітні зерна кам'яних силікатних частинок, які можуть бути тільки в тому випадку, якщо підземна вода океану знаходиться у фізичному контакті з кам'янистим дном океану при температурі не нижче 90 ˚C.

"Це дуже переконливий доказ існування гідротермальних джерел на дні океану, що забезпечують хімічний склад, необхідний для життя, і локалізованих джерел енергії", - заявив Доріан.

На Титані дуже холодно (-180 градусів) тому рідкої води там бути не може. Але вчений зазначив, що планета вважається потенційним місцем для життя через рясні хімікати, які в ній містяться.

Він додав, що інопланетні істоти будуть мати абсолютно інший хімічний склад від земних організмів.

Нагадаємо, астрономи виявили ознаки життя на Венері. Якщо це відкриття буде підтверджено це змінить дослідження вчених вже в найближчі роки.

Раніше ми писали про те, що в NASA почали планувати місії на Венеру ще в лютому 2020 року. Дані місії отримали назви Davinci+ і Veritas. Спусковий апарат Davinci буде вивчати склад атмосфери Венери. Своєю чергою Veritas допоможе скласти першу тривимірну карту планети.