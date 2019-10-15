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Ученый из NASA сделал сенсационное заявление о жизни на Марсе

STYLERЖизнь    15.10.2019 - 14:59
Ученый из NASA сделал сенсационное заявление о жизни на Марсе
На Марсе была жизнь (pixabay.com)

В грунте Красной планеты был обнаружен высокий уровень кислорода

Бывший ученый из NASA сделал заявление о том, что когда-то на Марсе могла быть жизнь. Это сообщил научный сотрудник Гилберт Левин. По его словам, на Красной планете специалисты обнаружили признаки жизни еще 40 лет тому назад. Об этом пишет научный журнал Scientific American.

Левин был руководителем космической операции NASA "Викинг" в 1976 году, когда на Марс запустили два корабля. Он утверждает, что положительные результаты одного из экспериментов является доказательством жизни на Красной планете.

В результате эксперимента было обнаружено, что в почве на Марсе есть следы кислорода.

В образцы почвы планеты специально ввели питательные вещества– в случае присутствия жизни, она бы потребляла пищу и оставляла газообразные следы своего метаболизма, которые затем нашли бы благодаря специальным приборам.

Но в NASA пришли к выводу, что пробы говорят лишь о наличии в них вещества, имитирующего жизнь, вспоминает Левин.

Ученый из NASA сделал сенсационное заявление о жизни на МарсеНа Марсе была жизнь (фото из открытых источников)

Ученый добавил, что после этго "открытия" NASA ни разу не оснастило отправляемые на Марс космические аппараты специальным оборудованием для новых тестов почвы.

Ранее мы рассказывали о том, что ученый назвал дату конца света и объяснил, почему это связано с загадочной планетой Нибиру.

Кроме того, мы сообщали о том, что ученые NASA обнаружили в космосе планету-двойника Земли.

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