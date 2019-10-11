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NASA запустило спутник для изучения ионосферы Земли

Новости » Телеком & IT    11.10.2019 - 05:58
NASA запустило спутник для изучения ионосферы Земли
Фото: NASA (flickr.com/Oliver Hine)

Ракету-носитель Pegasus со спутником ICON удалось запустить со второй попытки

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запустило в пятницу, 11 октября, ракету-носитель со спутником ICON, предназначенный для изучения ионосферы Земли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт NASA.

Старт ракеты-носителя Pegasus с модифицированного транспортного самолета L-1011 Stargazer состоялся в 05:00 по Киеву.

"Аппарат достиг орбиты", - сообщили в видеотрансляции на сайте NASA.

Самолет, выполняющий роль платформы для воздушного старта, поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) и достиг высоты примерно 11,9 км, однако сбросить ракету-носитель со спутником удалось со второй попытки, после повторения маневра через 30 минут.

Согласно плану NASA, носитель должен был доставить спутник на низкую околоземную орбиту за 10 минут.

Миссия ICON рассчитана на два года. Изначально запуск планировался на 26 октября 2018 года, но был отложен из-за продления предполетных испытаний ракеты-носителя Pegasus.

Напомним, американские астронавты Кристина Кох и Эндрю Морган в воскресенье, 6 октября, завершили многочасовой выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).

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