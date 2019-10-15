ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вчений з NASA зробив сенсаційну заяву про життя на Марсі

STYLERЖиття    15.10.2019 - 14:59
Вчений з NASA зробив сенсаційну заяву про життя на Марсі
На Марсі було життя (pixabay.com)

У ґрунті Червоної планети був виявлений високий рівень кисню

Колишній учений з NASA зробив заяву про те, що колись на Марсі могло бути життя. Про це повідомив науковий співробітник Гілберт Левін. За його словами, на Червоній планеті фахівці виявили ознаки життя ще 40 років тому. Про це пише науковий журнал Scientific American.

Левін був керівником космічної операції NASA "Вікінг" у 1976 році, коли на Марс запустили два кораблі. Він стверджує, що позитивні результати одного з експериментів є доказом життя на Червоній планеті.

В результаті експерименту було виявлено, що в ґрунті на Марсі є сліди кисню.

Зразки ґрунту планети спеціально ввели поживні речовини– у разі присутності життя, вона споживала їжу і залишала газоподібні сліди свого метаболізму, які потім знайшли б завдяки спеціальним приладам.

Але в NASA прийшли до висновку, що проби говорять лише про наявність у них речовини, що імітує життя, згадує Левін.

Вчений з NASA зробив сенсаційну заяву про життя на МарсіНа Марсі було життя (фото з відкритих джерел)

Вчений додав, що після цієї "відкриття" NASA жодного разу не оснастило відправлені на Марс космічні апарати спеціальним обладнанням для нових тестів грунту.

Раніше ми розповідали про те, що вчений назвав дату кінця світу і пояснив, чому це пов'язано з загадковою планетою Нібіру.

Крім того, ми повідомляли про те, що вчені NASA виявили в космосі планету-двійника Землі.

Сходження крижаної лавини на Марсі: NASA вразило вражаючим фото Захід і сходу сонця на Марсі: NASA показало неземне видовище
Новини України Марс
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся