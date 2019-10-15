Вчений з NASA зробив сенсаційну заяву про життя на Марсі

На Марсі було життя (pixabay.com)

У ґрунті Червоної планети був виявлений високий рівень кисню

Колишній учений з NASA зробив заяву про те, що колись на Марсі могло бути життя. Про це повідомив науковий співробітник Гілберт Левін. За його словами, на Червоній планеті фахівці виявили ознаки життя ще 40 років тому. Про це пише науковий журнал Scientific American.

Левін був керівником космічної операції NASA "Вікінг" у 1976 році, коли на Марс запустили два кораблі. Він стверджує, що позитивні результати одного з експериментів є доказом життя на Червоній планеті.

В результаті експерименту було виявлено, що в ґрунті на Марсі є сліди кисню.

Зразки ґрунту планети спеціально ввели поживні речовини– у разі присутності життя, вона споживала їжу і залишала газоподібні сліди свого метаболізму, які потім знайшли б завдяки спеціальним приладам.

Але в NASA прийшли до висновку, що проби говорять лише про наявність у них речовини, що імітує життя, згадує Левін.

На Марсі було життя (фото з відкритих джерел)

Вчений додав, що після цієї "відкриття" NASA жодного разу не оснастило відправлені на Марс космічні апарати спеціальним обладнанням для нових тестів грунту.

Раніше ми розповідали про те, що вчений назвав дату кінця світу і пояснив, чому це пов'язано з загадковою планетою Нібіру.

Крім того, ми повідомляли про те, що вчені NASA виявили в космосі планету-двійника Землі.