Ученым удалось вырастить самую сложную кость человеческого скелета

Врач (фото: pixabay.com)

Ученые сделали серьезный прорыв в медицине

Ученые вырастили нижнечелюстную кость из стволовых клеток, которые они получили из свиного жира. Это значительный прорыв в медицине, поскольку удалось воссоздать одну из самых сложных костей человеческого скелета.

Кости нижней челюсти почти невозможно заменить из-за их сложного строения. Эти кости должны выдерживать серьезное давление, поэтому достижение ученых очень серьезное. Об этом сообщает Science Translational Medicine.

Медики могут использовать кости из другой части тела, но у них другая форма. Также можно установить металлический протез, но существует несколько проблем. Такие протезы часто вызывают аллергическую реакцию. Кроме того, они не могут учитывать рост остальных костей.

Ученые использовали стволовые клетки из свиного жира и коровьей кости для временной основы. Часть клеток использовалась для выращивания кости нижней челюсти, в часть для хрящевых клеток, которые необходимы для сустава, соединяющего челюсть со скулами.

Челюсти, которые вырастили, пересадили свиньям. Челюсти прижились, и свиньи смогли ими нормально пользоваться почти сразу после операции.

Теперь испытания пройдут на людях. В исследовании примут участие шесть пациентов с открытым прикусом. Таким образом людям уберут врожденный дефект прикуса.

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