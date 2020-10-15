Ученым удалось вырастить исчезнувшую пальму из библейских преданий (видео)

В Израиле вырастили пальму из Библии (коллаж: РБК-Украина)

Ученым-биологам удалось восстановить пальмовое дерево, которому 2 тысячи лет, и оно дало плоды

Ученым из Израиля удалось воскресить растение, которому более двух тысяч лет. Для этого они высадили древние семена, найденные во время раскопок.

Фрукт принадлежит к вымирающему виду иудейского пальмового дерева. Об этом чудо-растении упоминается даже в Библии и Коране, говорится в сюжете ТСН.

Интересно, что пальму посадили в ее природных условиях – пустыне. Именно там росла пальма две тысячи лет назад.

Вырастить удалось несколько пальм, но плодов пришлось ждать больше 15-ти лет. Ученые говорят, что фрукты имеют характерный медовый привкус. И каждый из них весит около 18 граммов.

В Израиле воскресили древний фрукт (видео: ТСН)

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