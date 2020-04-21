Ученые заявили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса

Коронавирус COVID-19 (коллаж РБК-Украина)

Вакцина от коронавируса прошла первые успешные испытания

Коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по миру, и лучшие умы мира бьются над созданием вакцины. Ученые из Китая уже заявили об успешных испытаниях новой вакцины, благодаря которой в организмах подопытных вырабатываются антитела. Что известно о прорыве в борьбе с пандемией коронавируса - в материале Styler.

Так, в результатах исследований, опубликованных в научной библиотеке BioRxiv, говорится, что испытания вакцины на мышах, крысах и обезьянах показали, что созданный препарат может нейтрализовать как минимум десять различных штаммов коронавируса.

По словам ученых, после введения вещества в организм животных у них вырабатывались антитела, способные нейтрализовать вирус.

Для того, чтобы произвести инактивированную вакцину, ученые использовали образцы жидкости из легких пациентов с COVID-19. Потом исследователи отобрали самый стабильный из всех образцов как "шаблон" для создания вакцины.

Первые опыты были проведены на грызунах. Животные хорошо перенесли вакцинацию и уже через 1-2 недели в их организмах начало вырабатываться достаточное количество антител. Причем антитела из крови грызунов нейтрализовали все десять штаммов SARS-CoV-2, выделенных из образцов биожидкостей.

На следующем этапе вакцину испытали на макаках-резус. После введения небольших доз вакцины острота симптомов болезни сильно снижалась, а большая доза полностью защищала животных от инфекции.

“Малые и большие дозы этой вакцины частично или полностью защитили обезьян от заражения COVID-19”, - заявили ученые.

Создатели вакцины говорят, что вскоре ее могут начать испытывать на добровольцах.

Ранее мы писали, что коронавирус стал еще опаснее и смертоноснее. Ученые нашли уже около тридцати штаммов вируса SARS-CoV-2.

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