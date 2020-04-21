Вчені заявили про успішні випробування вакцини від коронавіруса

Коронавірус COVID-19 (колаж РБК-Україна)

Вакцина від коронавіруса пройшла перші успішні випробування

Коронавірус COVID-19 продовжує поширюватися по світу, і найкращі уми світу б'ються над створенням вакцини. Вчені з Китаю вже заявили про успішні випробування нової вакцини, завдяки якій в організмі піддослідних виробляються антитіла. Що відомо про прорив у боротьбі з пандемією коронавіруса - в матеріалі Styler.

Так, у результатах досліджень, опублікованих у науковій бібліотеці BioRxiv, кажуть, що випробування вакцини на мишах, щурах і мавпах показали, що створений препарат може нейтралізувати як мінімум десять різних штамів коронавіруса.

За словами вчених, після введення речовини в організм тварин у них вироблялися антитіла, здатні нейтралізувати вірус.

Для того, щоб створити інактивовану вакцину, вчені використовували зразки рідини з легенів пацієнтів з COVID-19. Потім дослідники відібрали найстабільніший з усіх зразків як "шаблон" для створення вакцини.

Перші досліди були проведені на гризунах. Тварини добре перенесли вакцинацію і вже через 1-2 тижні в їх організмах почала вироблятися достатня кількість антитіл. Причому антитіла з крові гризунів нейтралізували всі десять штамів SARS-CoV-2, виділених із зразків біорідини.

На наступному етапі вакцину випробували на макаках-резус. Після введення невеликих доз вакцини гострота симптомів хвороби сильно знижувалася, а велика доза повністю захищала тварин від інфекції.

"Малі та великі дози цієї вакцини частково або повністю захистили мавп від зараження COVID-19", - заявили вчені.

Творці вакцини кажуть, що незабаром її можуть почати випробовувати на добровольцях.

Раніше ми писали, що коронавірус став ще небезпечніше і смертоносніше. Вчені знайшли вже близько тридцяти штамів вірусу SARS-CoV-2.

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