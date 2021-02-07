Ученые назвали животное, которое может защитить человека от опасного вируса

Черноногие клещи (Ixodes scapularis), также известные как оленьи клещи, переносят штопорообразные бактерии, вызывающие болезнь Лайма. Клещи подхватывают патогены — спирохеты, которые принадлежат к роду Borrelia, —когда они сосут кровь животных, таких как мыши, олени и ящерицы. На следующей стадии своего жизненного цикла клещи могут вцепиться в человека. Но каждый хозяин передает микробы по-разному. Рептилии являются худшими передатчиками, чем млекопитающие, поэтому клещи, которые жили на рептилиях, менее склонны вызывать болезнь у людей.

"Причуды экологии клещей имеют последствия для здоровья человека”, — говорит соавтор исследования Говард Гинзберг, эколог из Центра изучения дикой природы Patuxent Геологической службы США.

Он надеется, что эта работа будет способствовать усилиям по отслеживанию и сокращению распространения болезни Лайма.

Изменение климата может изменить эти закономерности, отмечает исследователь. Клещи все больше расширяют свои ареалы обитания, за счет чего болезнь может распространиться шире.