Ученые назвали животное, которое может защитить человека от опасного вируса

Болезнь Лайма или боррелиоз — одна из самых опасных клещевых инфекций, поражающая ежегодно более 300 000 человек по всему миру. Это также одна из самых загадочных болезней: существо, которое распространяет его — черноногий клещ, который живет на всех материках. Рептилии являются худшими передатчиками болезни, поэтому, как оказалось, клещ, который заразился от ящерицы, является менее заразным для человека.
Об этом рассказывается в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature.
Черноногие клещи (Ixodes scapularis), также известные как оленьи клещи, переносят штопорообразные бактерии, вызывающие болезнь Лайма. Клещи подхватывают патогены — спирохеты, которые принадлежат к роду Borrelia, —когда они сосут кровь животных, таких как мыши, олени и ящерицы. На следующей стадии своего жизненного цикла клещи могут вцепиться в человека. Но каждый хозяин передает микробы по-разному. Рептилии являются худшими передатчиками, чем млекопитающие, поэтому клещи, которые жили на рептилиях, менее склонны вызывать болезнь у людей.
"Причуды экологии клещей имеют последствия для здоровья человека”, — говорит соавтор исследования Говард Гинзберг, эколог из Центра изучения дикой природы Patuxent Геологической службы США.
Он надеется, что эта работа будет способствовать усилиям по отслеживанию и сокращению распространения болезни Лайма.
Изменение климата может изменить эти закономерности, отмечает исследователь. Клещи все больше расширяют свои ареалы обитания, за счет чего болезнь может распространиться шире.
Напомним, что ранее ученые открыли самый крошечный вид рептилий. Самые маленькие хамелеоны умилили весь научный мир.
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