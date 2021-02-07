Вчені назвали тварину, яка може захистити людину від небезпечного вірусу

Хвороба Лайма або бореліоз — одна з найнебезпечніших кліщових інфекцій, що вражає щорічно понад 300 000 осіб по всьому світу. Це також одна з найбільш загадкових хвороб: істота, яка поширює його — чорноногий кліщ, який живе на всіх материках. Рептилії є гіршими передавачами хвороби, тому, як виявилося, кліщ, який заразився від ящірки, є менш небезпечним для людини.
Про це йдеться у новому дослідженні, опублікованому в журналі Nature.
Чорноногі кліщі (Ixodes scapularis), також відомі як оленячі кліщі, переносять штопороподібні бактерії, що викликають хворобу Лайма. Кліщі підхоплюють патогени — спірохети, які належать до роду Borrelia, — коли вони смокчуть кров тварин, таких як миші, олені та ящірки. На наступній стадії свого життєвого циклу кліщі можуть вчепитися в людину. Але кожен господар передає мікроби по-різному. Рептилії є гіршими передавачами, ніж ссавці, тому кліщі, які жили на рептилії, менш схильні викликати хворобу у людей.
"Примхи екології кліщів мають наслідки для здоров'я людини", — говорить співавтор дослідження Говард Гінзберг, еколог з Центру вивчення дикої природи Patuxent Геологічної служби США.
Він сподівається, що ця робота буде сприяти зусиллям щодо відстеження і скорочення розповсюдження хвороби Лайма.
Зміна клімату може змінити ці закономірності, зазначає дослідник. Кліщі все більше розширюють свої ареали проживання, шляхом чого хвороба може поширитися ширше.
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