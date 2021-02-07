RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Вчені назвали тварину, яка може захистити людину від небезпечного вірусу

Автор: Анна Кисельова

Хвороба Лайма або бореліоз — одна з найнебезпечніших кліщових інфекцій, що вражає щорічно понад 300 000 осіб по всьому світу. Це також одна з найбільш загадкових хвороб: істота, яка поширює його — чорноногий кліщ, який живе на всіх материках. Рептилії є гіршими передавачами хвороби, тому, як виявилося, кліщ, який заразився від ящірки, є менш небезпечним для людини.

Про це йдеться у новому дослідженні, опублікованому в журналі Nature.

Популярні новини
Родзинки можуть сильно нашкодити: кому не можна їх їсти категорично 06 лютого 2021
У Києві продають мікроквартиру: унітаз, бойлер і диван - все на 6 кв. м 05 лютого 2021
У Кривому Розі мати довела підлітка до виснаження: важить 9 кг і майже не розмовляє 04 лютого 2021
Буковель 20 років тому: на цих рідкісних фото ви не впізнаєте свій улюблений курорт! 04 лютого 2021
У їдальні Верховної Ради змінилося меню і ціни: скільки тепер коштує пообідати 05 лютого 2021
Було краще чи гірше? У Криму відповіли росіянину, що змінилося після 2014 року 06 лютого 2021
Українським водіям хочуть спростити життя: про що мова 03 лютого 2021
Помер зірка шоу "Україна має талант": згорів, як вогонь 04 лютого 2021
Все зробив правильно: Макаревич зробив заяву про Путіна 06 лютого 2021
Які будуть зарплати в Україні та курс долара до 2024 року: прогноз уряду 06 лютого 2021

Чорноногі кліщі (Ixodes scapularis), також відомі як оленячі кліщі, переносять штопороподібні бактерії, що викликають хворобу Лайма. Кліщі підхоплюють патогени — спірохети, які належать до роду Borrelia, — коли вони смокчуть кров тварин, таких як миші, олені та ящірки. На наступній стадії свого життєвого циклу кліщі можуть вчепитися в людину. Але кожен господар передає мікроби по-різному. Рептилії є гіршими передавачами, ніж ссавці, тому кліщі, які жили на рептилії, менш схильні викликати хворобу у людей.

"Примхи екології кліщів мають наслідки для здоров'я людини", — говорить співавтор дослідження Говард Гінзберг, еколог з Центру вивчення дикої природи Patuxent Геологічної служби США.

Він сподівається, що ця робота буде сприяти зусиллям щодо відстеження і скорочення розповсюдження хвороби Лайма.

Зміна клімату може змінити ці закономірності, зазначає дослідник. Кліщі все більше розширюють свої ареали проживання, шляхом чого хвороба може поширитися ширше.

Нагадаємо, що раніше вчені відкрили найбільш крихітний вид рептилій. Найменші хамелеони розчулили весь науковий світ.

Також ми розповідали, що вчені показали, як виглядало давня тварина, яка жила 150 млн років тому. Це рептилія, яка трохи нагадує акулу. Вона визнана окремим видом іхтіозаврів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України болезньинфекцияученые
Читайте також
Вчені пояснили, чому можна повторно заразитися на COVID-19
В Україні захворюваність на коронавірус як в Європі: лікар розкритикувала статистику
Прогноз погоди