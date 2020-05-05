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Ученые заявили о прорыве в лечении COVID-19: никаких препаратов

STYLERКоронавирус    05.05.2020 - 09:00
Ученые заявили о прорыве в лечении COVID-19: никаких препаратов
Коронавирус COVID-19 (коллаж РБК-Украина)

В лечении от коронавируса произошел инновационный прорыв

Коронавирус COVID-19 решили лечить при помощи стволовых клеток. Такой эксперимент провели ученые из Объединенных Арабских Эмиратов. Полученные результаты уже успели назвать новым прорывом, сообщает агентство Emirates.

Исследователям в Центре стволовых клеток Абу-Даби выдали патент на разработку инновационного метода борьбы с коронавирусом.

Способ лечения пациентов с COVID-19 заключается в том, что у человека извлекают стволовые клетки, затем после активации повторно их вводят, но не в кровь, а воздушно-капельно. То есть пациент вдыхает полученное вещество после распыления.

Ученые предполагают, что таким образом клетки легких смогут регенерироваться. А организм выработает иммунный ответ, чтобы предотвратить гиперреакцию иммунной системы на вирус, из-за чего и происходит дальнейшее повреждение здоровых клеток.

Методика была испытана уже на 73 пациентах как дополнительное лечение. Ни у одного из них не выявили побочных эффектов. Сейчас испытания метода лечения продолжаются.

Отметим, что в ОАЭ очень низкий уровень смертности от коронавируса согласно данным Университета Джонса Хопкинса. Из 14730 заболевших умерло 137 пациентов, это менее 1%.

Ранее мы писали, что избежать серьезных осложнений при коронавирусе можно ослабив иммунитет на ранней стадии болезни.

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