На смертность от COVID-19 влияет дефицит всего одного витамина: что важно знать

Коронавирус COVID-19 (коллаж РБК-Украина)

Высокая смертность от коронавируса связана с дефицитом одного витамина

Коронавирус COVID-19 и уровень смертности от болезни напрямую связан с дефицитом витамина D. К такому необычному выводу пришли ученые из Фонда больницы Королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии, пишет Sciencealert.

Ученые связали высокий уровень смертности в Европе именно с низким уровнем витамина D. Согласно последним выводам, витамин, что вырабатывается на солнце, связан с тем, насколько тяжело люди переносят болезнь.

В рамках исследований были изучены данные пациентов из двадцати европейских стран. Ученым удалось установить связь между уровнем смертности в них и витамином D.

"Люди, которые имеют более высокие уровни витамина D, могут делать что-то еще, что помогает остановить разрушительное действие вируса", - говорится в статье.

Для справки, витамин D является жирорастворимым соединением, которое мы можем получать из таких продуктов, как грибы или рыба, или вырабатывать кожей, реагируя на ультрафиолетовое излучение.

И хотя главной и известной ролью этого витамина в нашем организме является поддержание кальция в костях (недостаток является причиной скелетных деформаций - рахита, остеопороза), сейчас ученые всерьез задумались о роли витамина в поддержке иммунной системы.

Отметим, что ранее врачи уже высказывали предположение, что солнечные ванны в течение 10 минут ежедневно могут быть эффективной профилактикой коронавируса.