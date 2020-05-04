Ученые рассказали, как избежать смерти от COVID-19: крепкий иммунитет не нужен

Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус можно успешно побороть и избежать тяжелых последствий необычным методом лечения

Коронавирус COVID-19 привел к почти четверть миллиона смертям во всем мире. Ученые из США, исследуя опасный вирус, пришли к совершенно неожиданному выводу. Якобы, чтобы избежать тяжелых осложнений и смерти, нужно не укреплять иммунитет, а наоборот - подавлять его на ранних стадиях болезни.

Такое заключение опубликовано в научном Journal of Medical Virology исследователей Университета Южной Калифорнии.

Оказалось, что при взаимодействии двух защитных систем организма может возникнуть перегрузка иммунитета. При попадании вируса первым в "борьбу" вступает врожденный иммунитет, а вот адаптивный (тот, что приобретался на протяжении жизни при встрече с разными инфекциями) подключается через несколько дней, задействуя Т- и В-клетки.

На примере с вирусом гриппа врожденный иммунитет уничтожает почти все вирусные частицы еще до того, как к "работе" подключается адаптивная система. А вот при встрече с коронавирусом процесс борьбы медленнее, из-за чего адаптивный иммунитет может помешать врожденному справиться с инфекцией.

Тогда может развиться чрезмерная защитная реакция, которую называют цитокиновый шторм, что зачастую и приводит к смерти.

По мнению ученых, кратковременное применение иммуносупрессоров может задержать адаптивный иммунитет и поспособствовать более быстрому уничтожению вируса.

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