ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вчені заявили про прорив в лікуванні COVID-19: ніяких препаратів

STYLERКоронавірус    05.05.2020 - 09:00
Вчені заявили про прорив в лікуванні COVID-19: ніяких препаратів
Коронавірус COVID-19 (колаж РБК-Україна)

У лікуванні від коронавірусу стався інноваційний прорив

Коронавірус COVID-19 вирішили лікувати за допомогою стовбурових клітин. Такий експеримент провели вчені з Об'єднаних Арабських Еміратів. Отримані результати вже встигли назвати новим проривом, повідомляє агентство Emirates.

Дослідникам в Центрі стовбурових клітин Абу-Дабі видали патент на розробку інноваційного методу боротьби з коронавірусом.

Спосіб лікування пацієнтів з COVID-19 полягає в тому, що у людини витягують стовбурові клітини, потім після активації їх вводять повторно, але не в кров, а повітряно-крапельно. Тобто пацієнт вдихає отриману речовину після розпилення.

Вчені припускають, що таким чином клітини легенів зможуть регенеруватися. А організм виробить імунну відповідь, щоб запобігти гіперреакції імунної системи на вірус, через що й відбувається подальше пошкодження здорових клітин.

Методика була випробувана вже на 73 пацієнтів як додаткове лікування. У жодного з них не виявили побічних ефектів. Зараз випробування методу лікування тривають.

Відзначимо, що в ОАЕ дуже низький рівень смертності від коронавірусу згідно з даними Університету Джонса Хопкінса. З 14730 хворих померло 137 пацієнтів, це менш як 1%.

Раніше ми писали, що уникнути серйозних ускладнень при коронавірусі можна послабивши імунітет на ранній стадії хвороби.

Здали позиції: чому влада пішла на пом'якшення карантину Як будуть працювати перукарні та салони після ослаблення карантину: що потрібно знати
Новини України Коронавірус
Lite
On Top