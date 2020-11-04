Ученые запечатлели на фото уникальное явление в космосе (фото)

Ученые из обсерватории Hubble решили запечатлеть галактику UGCA 193, состоящую из множества звезд. Ее особенностью является то, что она по своему внешнему виду напоминает водопад. Визуальный эффект ученые создали, основываясь на анализе ультрафиолетового и инфракрасного излучения, а также химических элементах, из которых состоят звезды и их атмосферы. Чарующий снимок опубликовали на сайте обсерватории.

По словам астрономов - NASA и Европейского космического агентства - снятая на фото галактика находится в созвездии Секстанта. Она состоит из множества звезд, которые, скопившись в нижней части, создают светящуюся голубую дымку. Ученые назвали этот эффект "водопадом" звезд.

"Синий цвет UGCA 193 указывает на то, что звезды, которые мы видим, горячие. Причем температура некоторых из них в шесть раз превышает температуру нашего Солнца. Мы знаем, что холодные звезды кажутся нашим глазам красными, а горячие - синими", - отметили ученые.

Галактика UGCA 193 (фото: spacetelescope.org)

Также они пояснили, что масса, температура звезды и цвет ее поверхности связаны. Поэтому, когда более тяжелые звезды "горят" при более высоких температурах, появляется синее свечение на их поверхности.

Ранее мы писали, что астрономы показали результат столкновения двух галактик. По данным исследователей, объект больше напоминает какое-то существо из глубин океана, чем галактику. Внешние оболочки кажутся почти прозрачными, усеянными звездами и полупрозрачными "усиками".

До этого мы сообщали, что ученые определили, какой формы наша галактика. Команда астрономов из Польши создала самую точную трехмерную карту Млечного Пути на сегодня. Можно даже погулять по нашей галактике!