Ученые определили, какой формы наша галактика: напоминает блин (фото)

Космос (иллюстративное фото: pixabay.com)

Исследователям удалось установить, на что похожа форма нашей галактики

Ученые определили, какой формы наша галактики и по их мнению, она похожа на блин. Команда астрономов из Польши создала самую точную трехмерную карту Млечного Пути на сегодня. При составлении карты были обнаружены удивительные искажения и неровности вдоль галактического диска, который оказался далеким от идеала.

Наше местоположение расположено глубоко внутри гигантской структуры, поэтому с Земли мы не можем наблюдать нашу галактику снаружи, наблюдая ее форму только изнутри. Плотные пространства звезд, газа и пыли еще больше усложняют наблюдение. Но Млечный Путь – это спиральная галактика с шириной около 120 тысяч световых лет, и мы находимся на расстоянии около 27 тысяч световых лет от центра галактики, расположенного в Стрельце A*.

3D-карта Млечного Пути

На протяжении многих лет астрономы предпринимали различные попытки составить карту Млечного Пути, включая подсчет расстояния до звезд, радионаблюдения за молекулами газа и даже экстраполяцию похожих спиральных галактик поблизости. Эти усилия привели к появлению карт, но очень условных. Лучший способ нанести на карту Млечный Путь — это непосредственно измерить наше расстояние до большой выборки звезд, разбросанных по галактическому диску. Еще лучше — отобрать звезды, принадлежащие к конкретному, хорошо изученному типу для обеспечения точности наблюдений. Используя вышеупомянутую стратегию, команда ученых из Астрономической обсерватории Варшавского университета составила самую точную 3D-карту Млечного Пути на сегодня. Астроном Дорота Сковрон возглавила исследование, которое опубликовано в журнале Science.

Чтобы создать точную трехмерную карту, Сковрон и ее коллеги нанесли на карту местоположение переменных звезд Цефеиды. Молодые пульсирующие супергиганты идеальны для этого исследования, потому что их яркость меняется очень равномерно. В конечном счете расположение цефеид в Млечном Пути определяется более точно, чем у других видов звезд, и это именно то, что было необходимо для картографического проекта.

По словам соавтора Пжемека Мруза, улучшенная 3D-карта демонстрирует S-образную структуру искаженного звездного диска нашей галактики. Млечный Путь оказался не плоским, как блин, а "кривым и скрученным". Новое исследование также показало, что толщина Млечного Пути варьируется повсюду. Наша галактика становится толще при удалении от ядра.

Напомним, что ранее Британия и США обвинили Россию в стрельбе со спутника в космосе.