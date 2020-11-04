Вчені зафіксували на фото унікальне явище в космосі (фото)

Вчені з обсерваторії Hubble вирішили сфотографувати галактику UGCA 193, що складається з безлічі зірок. Її особливістю є те, що вона за своїм зовнішнім виглядом нагадує водоспад. Візуальний ефект вчені створили, ґрунтуючись на аналізі ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання, а також хімічних елементах, з яких складаються зірки і їх атмосфери. Чарівний знімок опублікували на сайті обсерваторії.

За словами астрономів NASA і Європейського космічного агентства - знята на фото галактика знаходиться в сузір'ї Секстант. Вона складається з безлічі зірок, які, скупчившись у нижній частині, створюють блакитний серпанок, що світиться. Вчені назвали цей ефект "водоспадом" зірок.

"Синій колір UGCA 193 вказує на те, що зірки, які ми бачимо, гарячі. Причому температура деяких з них в шість разів перевищує температуру нашого Сонця. Ми знаємо, що холодні зірки здаються нашим очам червоними, а гарячі - синіми", - зазначили вчені.

Галактика UGCA 193 (фото: spacetelescope.org)

Також вони пояснили, що маса, температура зірок і колір їх поверхні пов'язані. Тому, коли більш важкі зірки "горять" при більш високих температурах, з'являється синє світіння на їх поверхні.

Раніше ми писали, що астрономи показали результат зіткнення двох галактик. За даними дослідників, об'єкт більше нагадує якусь істоту з глибин океану, ніж галактику. Зовнішні оболонки здаються майже прозорими, засіяними зорями та напівпрозорими "вусиками".

До цього ми повідомляли, що вчені визначили, якої форми наша галактика. Команда астрономів з Польщі створила найточнішу тривимірну карту Чумацького Шляху на сьогодні. Можна навіть погуляти по нашій галактиці!