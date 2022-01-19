Ученые выяснили, почему нельзя спать с включенным телевизором: вы будете удивлены

Что выяснили ученые

Отмечается, что исследователи измерили активность мозга спящих взрослых в ответ на знакомые и незнакомые голоса.

По словам ученых, слышимость незнакомых голосов во сне заставляла человеческий мозг двигать глазами (NREM).

К тому же отмечается, что исследователи не заметили этого эффекта во время самой глубокой стадии сна (REM), вероятно, через микроструктурные изменения в мозге.

Несмотря на то, что глаза закрыты от того, что окружает нас, мозг продолжает следить за окружающей средой, пока мы спим.

По словам экспертов, незнакомые голоса повышают активность мозга и мешают спокойному ночному сну. Поэтому следует избирательно реагировать на новые голоса, игнорируя знакомые.

Это поможет добиться необходимости быстро просыпаться перед потенциальной опасностью, характеризующейся менее знакомыми слуховыми сигналами.

В заключении исследователи говорят, что незнакомые голоса, выходящие из телевизора, мешают спокойному ночному сну. Все потому, что мозг находится в состоянии повышенной готовности.