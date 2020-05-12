Ученые выяснили, где могут жить инопланетяне

Ученые пришли к неожиданному выводу, что гигантские эллиптические галактики менее подходят для возникновения высокоразвитых технологических цивилизаций, чем такие спиральные галактики, как наша - Млечный Путь.

Таким образом, ученые раскрыли условия появления и обитания внеземного разума. Выводы исследователей были опубликованы в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Что интересно, последние выводы противоречат сделанным в статье за 2015 год. Там говорилось, что вероятность развития высокотехнологических галактик выше в 10 тысяч раз в крупных эллиптических галактиках, чем в таких, как Млечный Путь.

Ученые тогда основывались на большом количестве звезд и редкостью таких смертоносных катастрофических событий, как, к примеру, возникновение сверхновых звезд.

Новое же исследование говорит, что эллиптические галактики совершенно не подходят для жизни из-за смертельной радиации, которую они испускали в прошлом, когда были квазарами.

Для справки: квазар - это класс астрономических объектов, являющихся одними из самых ярких в видимой Вселенной.

Астрономы полагают, что излучение в эллиптических галактиках было бы настолько мощным, что оно попросту бы стерилизовало любые потенциально пригодные для жизни планеты в галактике.

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