Вчені з'ясували, де можуть жити інопланетяни

Вчені дійшли до несподіваного висновку, що гігантські еліптичні галактики менш підходять для виникнення високорозвинених технологічних цивілізацій, ніж такі спіральні галактики, як наша - Чумацький Шлях.

Таким чином, вчені розкрили умови появи та існування позаземного розуму. Висновки дослідників опубліковані в науковому журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Що цікаво, останні висновки суперечать зробленим у статті за 2015 рік. Там говорилося, що ймовірність розвитку високотехнологічних галактик вище в 10 тисяч разів у великих еліптичних галактиках, ніж у таких, як Чумацький Шлях.

Вчені тоді ґрунтувалися на великій кількості зірок і рідкістю таких смертоносних катастрофічних подій, як, наприклад, виникнення наднових зірок.

Нове ж дослідження говорить, що еліптичні галактики абсолютно не підходять для життя через смертельну радіацію, яку вони випускали в минулому, коли були квазарами.

Для довідки: квазар - це клас астрономічних об'єктів, які є одними з найбільш яскравих у видимому Всесвіту.

Астрономи вважають, що випромінювання в еліптичних галактиках було б настільки потужним, що воно просто б стерилізувало будь-які потенційно придатні для життя планети в галактиці.

Раніше ми писали, що Пентагон показав на відео реальне НЛО. Запис зробили з винищувача американські пілоти.

Також повідомлялося, що до Землі наближається потенційно небезпечний астероїд. Зближення з нашою планетою показали на відео.