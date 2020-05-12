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Ученые выяснили, где могут жить инопланетяне

STYLERЖизнь    12.05.2020 - 22:28
Ученые выяснили, где могут жить инопланетяне
Ученые сделали новое заявление об инопланетянах (фото: freepik)

Ученые опровергли теорию 2015 года об обитаемых инопланетянами галактиках

Ученые пришли к неожиданному выводу, что гигантские эллиптические галактики менее подходят для возникновения высокоразвитых технологических цивилизаций, чем такие спиральные галактики, как наша - Млечный Путь.

Таким образом, ученые раскрыли условия появления и обитания внеземного разума. Выводы исследователей были опубликованы в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Что интересно, последние выводы противоречат сделанным в статье за 2015 год. Там говорилось, что вероятность развития высокотехнологических галактик выше в 10 тысяч раз в крупных эллиптических галактиках, чем в таких, как Млечный Путь.

Ученые тогда основывались на большом количестве звезд и редкостью таких смертоносных катастрофических событий, как, к примеру, возникновение сверхновых звезд.

Новое же исследование говорит, что эллиптические галактики совершенно не подходят для жизни из-за смертельной радиации, которую они испускали в прошлом, когда были квазарами.

Для справки: квазар - это класс астрономических объектов, являющихся одними из самых ярких в видимой Вселенной.

Астрономы полагают, что излучение в эллиптических галактиках было бы настолько мощным, что оно попросту бы стерилизовало любые потенциально пригодные для жизни планеты в галактике.

Ранее мы писали, что Пентагон показал на видео реальное НЛО. Запись сделали с истребителя американские пилоты.

Также сообщалось, что к Земле близится потенциально опасный астероид. Сближение с нашей планетой показали на видео.

Теги Новости Украины NASAНЛО
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