Вчені з'ясували, де можуть жити інопланетяни

Вчені зробили нову заяву про інопланетян (фото: freepik)

Вчені спростували теорію 2015 року про населені інопланетянами галактики

Вчені дійшли до несподіваного висновку, що гігантські еліптичні галактики менш підходять для виникнення високорозвинених технологічних цивілізацій, ніж такі спіральні галактики, як наша - Чумацький Шлях.

Таким чином, вчені розкрили умови появи та існування позаземного розуму. Висновки дослідників опубліковані в науковому журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Що цікаво, останні висновки суперечать зробленим у статті за 2015 рік. Там говорилося, що ймовірність розвитку високотехнологічних галактик вище в 10 тисяч разів у великих еліптичних галактиках, ніж у таких, як Чумацький Шлях.

Вчені тоді ґрунтувалися на великій кількості зірок і рідкістю таких смертоносних катастрофічних подій, як, наприклад, виникнення наднових зірок.

Нове ж дослідження говорить, що еліптичні галактики абсолютно не підходять для життя через смертельну радіацію, яку вони випускали в минулому, коли були квазарами.

Для довідки: квазар - це клас астрономічних об'єктів, які є одними з найбільш яскравих у видимому Всесвіту.

Астрономи вважають, що випромінювання в еліптичних галактиках було б настільки потужним, що воно просто б стерилізувало будь-які потенційно придатні для життя планети в галактиці.

Раніше ми писали, що Пентагон показав на відео реальне НЛО. Запис зробили з винищувача американські пілоти.

Також повідомлялося, що до Землі наближається потенційно небезпечний астероїд. Зближення з нашою планетою показали на відео.