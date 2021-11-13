Ученые выяснили, когда люди чаще лгут: ответ вас удивит

Что показало исследование

Так, в исследовании приняли участие 250 человек, которых попросили во время социального взаимодействия фиксировать случаи, когда они собеседнику говорили неправду. Эксперимент длился неделю.

Исследование показало, что чаще всего люди говорили неправду во время телефонного разговора (11,8%), а по видеосвязи (12,3%). Однако, наименьший процент был во время переписки по электронной почте (7,8%).

По словам профессора, результаты совпадают с исследованием 2004 года, проведенным Джеффом Хэнкоком. Он тогда попросил 28 студентов фиксировать в течение недели эпизоды лжи во время общения с другими людьми. Т

Тогда он выяснил, что чаще всего люди врали по телефону, а реже всего – в электронном письме. В заключении исследователь заявил, что частота и глубина лжи зависит насколько легко людям коммуницировать и могут ли получить мгновенный ответ.

Кроме того, Марковиц заявил, что нужно провести дополнительные исследования, чтобы понять, могут ли различные средства коммуникации привести к разным показателям.