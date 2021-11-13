Вчені з'ясували, коли люди частіше брешуть: відповідь вас здивує

Що показало дослідження

Так, у дослідженні взяли участь 250 осіб, яких попросили під час соціальної взаємодії фіксувати випадки, коли вони співрозмовнику говорили неправду. Експеримент тривав тиждень.

Дослідження показало, що найчастіше люди говорили неправду під час телефонної розмови (11,8%), а по відеозв'язку (12,3%). Однак, найменший відсоток був під час листування електронною поштою (7,8%).

За словами професора, результати збігаються з дослідженням 2004 року, проведеним Джеффом Хенкоком. Він тоді попросив 28 студентів фіксувати протягом тижня епізоди брехні під час спілкування з іншими людьми. Т

Тоді він з'ясував, що найчастіше люди брехали телефоном, а найрідше – у електронному листі. У висновку дослідник заявив, що частота і глибина брехні залежить наскільки легко людям комунікувати та чи можуть отримати миттєву відповідь.

Окрім того,Марковіц заявив, що потрібно провести додаткові дослідження, аби зрозуміти, чи різні засоби комунікації можуть призвести до різних показників.