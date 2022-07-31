Ученые выяснили, как кофе влияет на наши покупки в магазинах и трату денег

Также оказалось, что влияние кофеина на импульсивность покупок было сильнее для высокогедонистических продуктов, по сравнению с низкогедонистическими.

Отмечается, что влияние кофеина на денежные расходы сохраняется у людей, выпивающих до 2 чашек кофе (или меньше) в день, и ослабляется у тех, кто пьет кофе много.

Почему кофеин побуждает больше покупать

Кофеин является самым популярным стимулятором в мире и потребляется ежедневно значительной частью населения мира в виде кофе, чая, газированных и энергетических напитков.

Ученые в своей работе рассказывают, что потребители часто совершают покупки в интернете и в обычных магазинах сразу после или во время употребления напитков с кофеином, причем это явление катализируется наличием кофеен и широкой доступностью напитков с кофеином.

Кстати, в некоторых розничных магазинах используют такую особенность, предлагая бесплатные продукты / напитки, которые могут содержать кофеин, что поощряет посетителей совершать больше покупок.

"Кофеин, как мощный стимулятор, высвобождает дофамин в мозгу, который возбуждает разум и тело. Это приводит к более высокому энергетическому состоянию, что, в свою очередь, усиливает импульсивность и снижает самоконтроль", - цитирует Sci.News профессора Дипаяна Бисваса, исследователя из Университета Южной Флориды.

Как проводили эксперименты и что они показали

Ученый и его коллеги провели три эксперимента в нескольких розничных магазинах. Они заключались в установке эспрессо-машины у входа в торговых точках во Франции и в универмаге в Испании.

При входе более 300 покупателей получили бесплатную чашку, примерно половине из которых предлагали кофе, содержащий около 100 мг кофеина, а остальным - кофе без кофеина или вода. Затем люди делились своими чеками с исследователями, выходя из магазинов.

Авторы обнаружили, что покупатели, которые выпивали чашку бесплатного кофе с кофеином перед походом в магазины, тратили примерно на 50% больше денег и покупали почти на 30% больше товаров, чем покупатели, которые пили кофе без кофеина или воду.

Также ученые обнаружили, что кофеин также влияет на то, какие товары они покупают. Те, кто пил кофе с кофеином, купили больше второстепенных товаров, чем другие покупатели, таких как ароматические свечи и духи.

Исследователи поставили четвертый эксперимент в лаборатории с участием 200 студентов и получили аналогичные результаты, на этот раз в отношении онлайн-покупок.

Те, кто потреблял напитки с кофеином, выбирали больше предметов, которые считались импульсивными покупками, например, массажер, в то время как другие выбирали более практичные предметы, такие как блокнот.

"Несмотря на то, что умеренное потребление кофеина может принести пользу для здоровья, употребление кофеина во время шоппинга может иметь непредвиденные последствия. То есть потребители, пытающиеся контролировать импульсивные расходы, должны избегать употребления напитков с кофеином перед покупками", - отмечает доктор Бисвас.