Вчені з'ясували, як кава впливає на наші покупки в магазинах і витрачання грошей

Також виявилося, що вплив кофеїну на імпульсивність покупок був сильнішим для високогедоністичних продуктів, у порівнянні з низькогедоністичними.

Зазначається, що вплив кофеїну на грошові витрати зберігається у людей, які випивають до 2 чашок кави (або менше) на день, і послаблюється у тих, хто п'є каву чимало.

Чому кофеїн спонукає більше купувати

Кофеїн є найпопулярнішим стимулятором у світі та споживається щодня значною частиною населення світу у вигляді кави, чаю, газованих і енергетичних напоїв.

Науковці у своїй роботі розповідають, що споживачі часто роблять покупки в інтернеті та в звичайних магазинах відразу після або під час вживання напоїв з кофеїном, причому це явище каталізується наявністю кав'ярень і широкою доступністю напоїв з кофеїном.

До речі, в деяких роздрібних магазинах використовують таку особливість, пропонуючи безплатні продукти / напої, які можуть містити кофеїн, що заохочує відвідувачів робити більше покупок.

"Кофеїн, як потужний стимулятор, вивільняє дофамін в мозку, який збуджує розум і тіло. Це призводить до більш високого енергетичного стану, що, своєю чергою, підсилює імпульсивність і знижує самоконтроль", - цитує Sci.News професора Діпаяна Бісваса, дослідника з Університету Південної Флориди.

Як проводили експерименти і що вони показали

Науковець і його колеги провели три експерименти в декількох роздрібних магазинах. Вони полягали в установці еспресо-машини біля входу в торгових точках у Франції та в універмазі в Іспанії.

При вході понад 300 покупців отримали безплатну чашку, приблизно половині з яких пропонували каву, що містить близько 100 мг кофеїну, а іншим - каву без кофеїну або вода. Потім люди ділилися своїми чеками з дослідниками, виходячи з магазинів.

Автори виявили, що покупці, які випивали чашку безплатної кави з кофеїном перед походом в магазини, витрачали приблизно на 50% більше грошей і купували майже на 30% більше товарів, ніж покупці, які пили каву без кофеїну або воду.

Також вчені виявили, що кофеїн ще впливає на те, які товари вони купують. Ті, хто пив каву з кофеїном, купили більше другорядних товарів, ніж інші покупці, таких як ароматичні свічки та духи.

Дослідники поставили четвертий експеримент у лабораторії за участі 200 студентів та отримали аналогічні результати, цього разу щодо онлайн-покупок.

Ті, хто споживав напої з кофеїном, вибирали більше предметів, які вважалися імпульсивними покупками, наприклад, масажер, в той час, як інші вибирали більш практичні предмети, такі як блокнот.

"Незважаючи на те, що помірне споживання кофеїну може принести користь для здоров'я, вживання кофеїну під час шопінгу може мати непередбачені наслідки. Тобто споживачі, які намагаються контролювати імпульсивні витрати, повинні уникати вживання напоїв з кофеїном перед покупками", - зазначає доктор Бісвас.