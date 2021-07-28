Ученые выяснили, какой идеальный возраст для брака: цифра вас удивит

Как говорят исследователи в этом отрезке жизни, человек уже достаточно опытный и может принимать серьезные и взвешенные решения.

В частности, важно подходить к выбору половинки, используя правило 37%. Согласно ему, людям во время принятия серьезных решений за определенный промежуток времени необходимо рассмотреть как можно больше различных вариантов.

"Выполнив задание в установленные сроки, вы достигнете идеального времени для принятия решения", — говорят исследователи.

По словам специалистов, как правило, люди начинают искать серьезных отношений в возрасте 18 лет. А к 40 годам многие из них уже прекращает поиски. Однако 26 лет считают идеальным возрастом для того, чтобы перейти грань 37% и жениться.

В каком возрасте лучше рожать

Современная медицина позволяет рожать гораздо позже, чем могли наши бабушки.

Считается, что оптимальный возраст для того, чтобы рожать детей это от 20 до 27 лет. Раньше считалось, что девушка должна обязательно завести ребенка до 25 лет.

Но в последнее время медицина развивается настолько быстро, что даже родить сейчас до 35 лет, можно без особых проблем со здоровьем.