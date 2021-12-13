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Ученые выяснили, какая группа крови увеличивает риск старческого слабоумия

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Понедельник 13 декабря 2021 11:45
Ученые выяснили, какая группа крови увеличивает риск старческого слабоумия Коллаж РБК-Украина: Ученые назвали группу крови, склонную к развитию слабоумия
Автор: Светлана Мащенко

Ученые выяснили, что люди с определенной группой крови с возрастом больше рискуют получить проблемы с памятью, когнитивные нарушения и деменцию - приобретенное слабоумие.

Об этом говорится в отчете исследователей American Academy of Neurology.

Речь идет про самую редкую группу крови - AB (IV). Так, в США всего у 4% населения такой тип крови.

Но при этом у людей четвертой группы на 82 процента чаще развиваются проблемы с мышлением и памятью, которые могут привести к деменции, чем у людей с другими группами крови.

В исследовании, которое проводилось более трех лет, приняло участие 30 тысяч человек.

Как выяснилось, у людей с IV группой крови более высокий средний уровень фактора VIII (белка, который помогает крови свертываться). А высокий уровень этого белка связан с более высоким риском когнитивных нарушений и деменции.

Также ученые подчеркнули, что коррекция образа жизни имеет очень важную роль для предупреждения развития деменции.

В частности, несколько исследований показали, что такие факторы, как высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и диабет, увеличивают риск когнитивных нарушений и деменции.

Ранее ученые доказали также, что группа крови влияет на тяжесть COVID-19 и риск заражения.

Также мы писали, про напитки, что день за днем разрушают наш мозг. Как оказалось, алкоголь тут ни при чем.

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