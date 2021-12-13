Вчені з'ясували, яка група крові збільшує ризик старечого недоумства

Вчені з'ясували, що люди з певною групою крові з віком більше ризикують отримати проблеми з пам'яттю, когнітивні порушення і деменцію - придбане недоумство.

Про це йдеться в звіті дослідників American Academy of Neurology.

Йдеться про найрідкіснішу групу крові - AB ( IV ). Так, в США всього у 4% населення такий тип крові.

Але при цьому у людей четвертої групи на 82 відсотки частіше розвиваються проблеми з мисленням і пам'яттю, які можуть призвести до деменції, ніж у людей з іншими групами крові.

У дослідженні, яке проводилося більше трьох років, взяло участь 30 тисяч осіб.

Як з'ясувалося, у людей з IV групою крові більш високий середній рівень фактора VIII (білка, який допомагає крові згортатися). А високий рівень цього білка пов'язаний з більш високим ризиком когнітивних порушень і деменції.

Також вчені підкреслили, що корекція способу життя має дуже важливу роль для попередження розвитку деменції.