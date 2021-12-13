Вчені з'ясували, яка група крові збільшує ризик старечого недоумства
Вчені з'ясували, що люди з певною групою крові з віком більше ризикують отримати проблеми з пам'яттю, когнітивні порушення і деменцію - придбане недоумство.
Про це йдеться в звіті дослідників American Academy of Neurology.
Йдеться про найрідкіснішу групу крові - AB (IV). Так, в США всього у 4% населення такий тип крові.
Але при цьому у людей четвертої групи на 82 відсотки частіше розвиваються проблеми з мисленням і пам'яттю, які можуть призвести до деменції, ніж у людей з іншими групами крові.
У дослідженні, яке проводилося більше трьох років, взяло участь 30 тисяч осіб.
Як з'ясувалося, у людей з IV групою крові більш високий середній рівень фактора VIII (білка, який допомагає крові згортатися). А високий рівень цього білка пов'язаний з більш високим ризиком когнітивних порушень і деменції.
Також вчені підкреслили, що корекція способу життя має дуже важливу роль для попередження розвитку деменції.
Зокрема, кілька досліджень показали, що такі фактори, як високий кров'яний тиск, високий рівень холестерину і діабет, збільшують ризик когнітивних порушень і деменції.
Раніше вчені довели також, що група крові впливає на тяжкість COVID-19 і ризик зараження.
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