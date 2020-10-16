Ученые доказали, что группа крови влияет на тяжесть COVID-19 и риск заражения

Коронавирус и группа крови (коллаж: РБК-Украина)

Ученые нашли прямую связь между коронавирусом и группой крови

Тяжесть коронавируса и даже риски им заразиться отличаются у людей с разной группой крови. Теперь у ученых есть тому доказательства. Они рассказали, какой тип крови более уязвим перед COVID-19, а какой более устойчив.

Так, в научном журнале американских гематологов Blood Advances опубликованы результаты свежих исследований специалистов из Дании и Канады. В них говорится, что люди со второй группой крови (А) более уязвимы к коронавирусу, пишет nbcnews.

И хотя никакая группа крови не является защитой от коронавируса или "приговором" для него, выяснилось, что у людей с первой группой (0) шансов заразиться меньше.

"Группа крови "0" в значительной степени связана со сниженной восприимчивостью к инфекции SARS-CoV-2", - говорится в исследовании.

А вот пациенты со второй (А) и четвертой (АВ) группами более подвержены такому серьезному осложнению, как отказ органов при лечении коронавирусной инфекции. Их чаще подключают к ИВЛ и проводят диализ.

И хотя пока что в медицинском сообществе не планируют менять протоколы лечения COVID-19 в зависимости от типа крови больного, выводы ученых врачи называют заслуживающими внимания.

Отметим, что в Украине новый антирекорд по количеству заболевших коронавирусом в течение суток. На 16 октября выявлено 5992 тысячи новых случаев, За минувшие сутки от вируса умерли 106 человек, всего в стране 5408 жертв COVID-19.

Ранее мы писали, что Ольга Голубовская заявила о коллапсе в Украине из-за коронавируса. Инфекционист считает, что критическими будут следующие полгода и "всем нам нужно дожить до апреля".