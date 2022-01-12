Этот "здоровый" продукт на самом деле может разрушать ваш мозг
Ученые выяснили, что продукт питания, ранее считавшийся здоровым, на самом деле может плохо влиять на мозг, вызывать его угасание и вредить клеткам.
Об этом пишет Express.co.
По выводам исследователей, растительные масла, содержащие незаменимые жирные кислоты омега-6, могут увеличивать риск развития деменции - приобретенного слабоумия, а также болезни Альцгеймера, повреждая клетки мозга.
В каких продуктах содержится омега-6?
Продукты, содержащие самые высокие концентрации питательных веществ, это соевое масло, кукурузное масло, майонез, грецкие орехи, семена подсолнечника и миндаль.
Ученые Института неврологических заболеваний Гладстона (США), выяснили, что высокий уровень арахидоновой кислоты, жирной кислоты омега-6, связан с изменениями мозга, обычно встречающимися у людей с болезнью Альцгеймера.
Результаты, опубликованные в журнале Nature Neuroscience, показали, что слишком много арахидоновой кислоты может быть вредным для мозга.
Другие жирные кислоты - полезны
Хотя результаты подчеркивают возможную связь между омега-6 и болезнью Альцгеймера, другие омега-жирные кислоты могут оказывать противоположное влияние на мозг.
Например, омега-3, могут защитить мозг от снижения когнитивных функций.
Так, добавление в диету омега-3 жирных кислот DHA предотвращает проблемы с памятью и уменьшает воспалительные эффекты рафинированных продуктов.
Ранее мы писали, что может произойти со здоровьем, если постоянно есть гранат с косточками.