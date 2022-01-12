Этот "здоровый" продукт на самом деле может разрушать ваш мозг

Ученые выяснили, что продукт питания, ранее считавшийся здоровым, на самом деле может плохо влиять на мозг, вызывать его угасание и вредить клеткам.

Об этом пишет Express.co.

По выводам исследователей, растительные масла, содержащие незаменимые жирные кислоты омега-6, могут увеличивать риск развития деменции - приобретенного слабоумия, а также болезни Альцгеймера, повреждая клетки мозга.

В каких продуктах содержится омега-6?

Продукты, содержащие самые высокие концентрации питательных веществ, это соевое масло, кукурузное масло, майонез, грецкие орехи, семена подсолнечника и миндаль.

Ученые Института неврологических заболеваний Гладстона (США), выяснили, что высокий уровень арахидоновой кислоты, жирной кислоты омега-6, связан с изменениями мозга, обычно встречающимися у людей с болезнью Альцгеймера.

Результаты, опубликованные в журнале Nature Neuroscience, показали, что слишком много арахидоновой кислоты может быть вредным для мозга.

Другие жирные кислоты - полезны

Хотя результаты подчеркивают возможную связь между омега-6 и болезнью Альцгеймера, другие омега-жирные кислоты могут оказывать противоположное влияние на мозг.

Например, омега-3, могут защитить мозг от снижения когнитивных функций.

Так, добавление в диету омега-3 жирных кислот DHA предотвращает проблемы с памятью и уменьшает воспалительные эффекты рафинированных продуктов.