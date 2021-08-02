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Ученые выяснили еще одно последствие коронавируса, которое провоцирует смертельную болезнь

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Понедельник 02 августа 2021 11:41
Ученые выяснили еще одно последствие коронавируса, которое провоцирует смертельную болезнь Фото: Коронавирус провоцирует развитие опасной болезни (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Коронавирус провоцирует развитие смертельной болезни у пожилых людей. Речь идет о болезни Альцгеймера, так как инфекция влияет на деятельность головного мозга.

Об этом сообщает medicalxpress.

В одном из исследований аргентинские ученые изучали изменения в памяти и мышлении пожилых людей перенесших коронавирус.

Выяснилось, что через шесть месяцев после болезни у них наблюдается большое количество деменционных изменений. Причем вне зависимости от тяжести болезни.

Еще в одном исследовании, проведенном в США, изучали данные пожилых жителей Нью-Йорка, у которых на ранней стадии были неврологические симптомы коронавируса.

В крови этих пациентов были выявлены белки, связанные с деменцией. В течение 3-6 месяцев после болезни у 20% пациентов появились проблемы с кратковременной памятью, а у 34% были и серьезные нарушения, в частности, трудности с долговременной памятью и с подбором слов.

После того, как были обнародованы результаты этих исследований, вице-президент американской "организации Альцгеймера" Хизер Снайдер призвала людей пожилого возраста вакцинироваться от коронавируса.

Какие функции мозга более всего страдают от коронавируса:

  • способность к абстрактным логическим рассуждениям,
  • способность к планированию,
  • концентрация внимания.

Ранее в Минздраве сделали предупреждение о COVID-вакцинации, рассказав, о чем нужно обязательно спросить у врача после того, как вам сделали прививку.

Также врачи выяснили, что коронавирус вызывает последствия для мозга, сравнимые с перенесенным инсультом.

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