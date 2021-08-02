Вчені з'ясували ще один наслідок коронавірусу, який провокує смертельну хворобу
Коронавірус провокує розвиток смертельної хвороби у літніх людей. Йдеться про хворобу Альцгеймера, так як інфекція впливає на діяльність головного мозку.
Про це повідомляє medicalxpress.
В одному з досліджень аргентинські вчені вивчали зміни в пам'яті і мисленні літніх людей, що перенесли коронавірус.
З'ясувалося, що через шість місяців після хвороби у них спостерігається велика кількість деменційних змін. Причому незалежно від тяжкості хвороби.
Ще в одному дослідженні, проведеному в США, вивчали дані літніх жителів Нью-Йорка, у яких на ранній стадії були неврологічні симптоми коронавірусу.
У крові цих пацієнтів були виявлені білки, пов'язані з деменцією. Протягом 3-6 місяців після хвороби у 20% пацієнтів з'явилися проблеми з короткочасною пам'яттю, а у 34% були і серйозні порушення, зокрема, труднощі з довготривалою пам'яттю і з підбором слів.
Після того, як були оприлюднені результати цих досліджень, віце-президент американської "організації Альцгеймера" Хізер Снайдер закликала людей похилого віку вакцинуватися від коронавірусу.
Які функції мозку найбільше страждають від коронавірусу:
- здатність до абстрактних логічних міркувань,
- здатність до планування,
- концентрація уваги.
Раніше в МОЗ зробили попередження про COVID-вакцинацію, розповівши, про що потрібно обов'язково запитати у лікаря після того, як вам зробили щеплення.
Також лікарі з'ясували, що коронавірус викликає наслідки для мозку, порівнянні з перенесеним інсультом.