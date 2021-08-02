Вчені з'ясували ще один наслідок коронавірусу, який провокує смертельну хворобу

Коронавірус провокує розвиток смертельної хвороби у літніх людей. Йдеться про хворобу Альцгеймера, так як інфекція впливає на діяльність головного мозку.

В одному з досліджень аргентинські вчені вивчали зміни в пам'яті і мисленні літніх людей, що перенесли коронавірус.

З'ясувалося, що через шість місяців після хвороби у них спостерігається велика кількість деменційних змін. Причому незалежно від тяжкості хвороби.

Ще в одному дослідженні, проведеному в США, вивчали дані літніх жителів Нью-Йорка, у яких на ранній стадії були неврологічні симптоми коронавірусу.

У крові цих пацієнтів були виявлені білки, пов'язані з деменцією. Протягом 3-6 місяців після хвороби у 20% пацієнтів з'явилися проблеми з короткочасною пам'яттю, а у 34% були і серйозні порушення, зокрема, труднощі з довготривалою пам'яттю і з підбором слів.

Після того, як були оприлюднені результати цих досліджень, віце-президент американської "організації Альцгеймера" Хізер Снайдер закликала людей похилого віку вакцинуватися від коронавірусу.

Які функції мозку найбільше страждають від коронавірусу: