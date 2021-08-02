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Вчені з'ясували ще один наслідок коронавірусу, який провокує смертельну хворобу

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Понеділок 02 серпня 2021 11:41
Вчені з'ясували ще один наслідок коронавірусу, який провокує смертельну хворобу Фото: коронавірус провокує розвиток небезпечної хвороби (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Коронавірус провокує розвиток смертельної хвороби у літніх людей. Йдеться про хворобу Альцгеймера, так як інфекція впливає на діяльність головного мозку.

Про це повідомляє medicalxpress.

В одному з досліджень аргентинські вчені вивчали зміни в пам'яті і мисленні літніх людей, що перенесли коронавірус.

З'ясувалося, що через шість місяців після хвороби у них спостерігається велика кількість деменційних змін. Причому незалежно від тяжкості хвороби.

Ще в одному дослідженні, проведеному в США, вивчали дані літніх жителів Нью-Йорка, у яких на ранній стадії були неврологічні симптоми коронавірусу.

У крові цих пацієнтів були виявлені білки, пов'язані з деменцією. Протягом 3-6 місяців після хвороби у 20% пацієнтів з'явилися проблеми з короткочасною пам'яттю, а у 34% були і серйозні порушення, зокрема, труднощі з довготривалою пам'яттю і з підбором слів.

Після того, як були оприлюднені результати цих досліджень, віце-президент американської "організації Альцгеймера" Хізер Снайдер закликала людей похилого віку вакцинуватися від коронавірусу.

Які функції мозку найбільше страждають від коронавірусу:

  • здатність до абстрактних логічних міркувань,
  • здатність до планування,
  • концентрація уваги.

Раніше в МОЗ зробили попередження про COVID-вакцинацію, розповівши, про що потрібно обов'язково запитати у лікаря після того, як вам зробили щеплення.

Також лікарі з'ясували, що коронавірус викликає наслідки для мозку, порівнянні з перенесеним інсультом.

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