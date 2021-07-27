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Последствия, как после инсульта: врачи выяснили, как COVID вредит мозгу

Новина українською →
Вторник 27 июля 2021 10:58
Последствия, как после инсульта: врачи выяснили, как COVID вредит мозгу Фото: Врачи выяснили, как COVID вредит мозгу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

После перенесения коронавирусной инфекции у человека могут возникать когнитивные нарушения. При этом на деятельность мозга влияет даже легкая форма COVID-19, а последствия от средней тяжести болезни можно сравнить с последствиями перенесенного инсульта.

Об этом говорится в медицинском журнале The Lancet.

В рамках большого исследования учеными было изучено 80 тысяч человек, из которых 12 тысяч перенесли коронавирус.

Во время опыта проводились исследования на уровень IQ. После этого ученые сопоставили результаты людей по таким критериям как возраст, раса, пол, доход, образование.

"У людей, которые выздоровели от COVID-19, наблюдались значительные когнитивные нарушения по сравнению с контрольной группой", - пришли к выводу ученые.

Исследователи говорят, что чем тяжелее протекала болезнь, тем более негативным был эффект. А у тех людей, которым во время болезни пришлось подключать аппарат ИВЛ, снижение мозговой деятельности оказалось равно потере семи пунктов IQ.

Ученые говорят, что даже перенесенный инсульт влияет на когнитивные способности меньше. Его последствия можно сопоставить последствиями от COVID-19 в средней форме.

Какие когнитивные функции мозга больше всего страдают от коронавируса:

  • способность к абстрактным логическим рассуждениям,
  • способность к планированию,
  • концентрация внимания.

Ранее мы писали, что в Минздраве сделали категоричное заявление о вакцинации беременных от COVID-19.

Также сообщалось, что ученые нашли причину постковидного синдрома, и выяснили, кто в группе риска.

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