Последствия, как после инсульта: врачи выяснили, как COVID вредит мозгу

После перенесения коронавирусной инфекции у человека могут возникать когнитивные нарушения. При этом на деятельность мозга влияет даже легкая форма COVID-19, а последствия от средней тяжести болезни можно сравнить с последствиями перенесенного инсульта.

Об этом говорится в медицинском журнале The Lancet.

В рамках большого исследования учеными было изучено 80 тысяч человек, из которых 12 тысяч перенесли коронавирус.

Во время опыта проводились исследования на уровень IQ. После этого ученые сопоставили результаты людей по таким критериям как возраст, раса, пол, доход, образование.

"У людей, которые выздоровели от COVID-19, наблюдались значительные когнитивные нарушения по сравнению с контрольной группой", - пришли к выводу ученые.

Исследователи говорят, что чем тяжелее протекала болезнь, тем более негативным был эффект. А у тех людей, которым во время болезни пришлось подключать аппарат ИВЛ, снижение мозговой деятельности оказалось равно потере семи пунктов IQ.

Ученые говорят, что даже перенесенный инсульт влияет на когнитивные способности меньше. Его последствия можно сопоставить последствиями от COVID-19 в средней форме.

Какие когнитивные функции мозга больше всего страдают от коронавируса: