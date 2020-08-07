Врачи назвали самый вредный алкогольный напиток: даже небольшая доза губительна

Врачи назвали самый вредный алкоголь (фото: pixabay)

Врачи рассказали про алкогольный напиток, который даже в небольших порциях может навредить сердцу

Врачи назвали самый опасный алкоголь, малая порция которого может быть губительной для нашего организма. Особенно плохо это потому, что обычно напиток пьют литрами, да еще и в прикуску с разными соленостями-копченостями.

Речь идет про пиво, которое по одному из исследований предпочитают пить 49% украинцев (правда в этот процент входит и водка). А вот 62% молодежи полюбляет расслабляться исключительно пивом.

Наркологи предупреждают, что этот алкогольный напиток крайне вреден даже не содержанием спирта, а из-за тяжелых металлов. Так, в пиве был обнаружен кобальт. Он попадает туда из хмеля - растение имеет свойство вытягивать тяжелые металлы в процессе роста.

Врачи говорят, что всего в 375 мл пива содержится предельно допустимая суточная доза данного вещества, пишет Страна Здоровья.

Особенно кобальт вреден для сердца.

"Металлы, содержащиеся в пиве и пивных напитках, вызывают кардиопатию, ожирение сердца, за патологией нередко следует смерть больного", - говорят специалисты.

Кроме того, врачи предупреждают, что употребление большого количества жидкости приводит к развитию варикозного расширения вен и увеличению сердца.

Основным признаком развития пивного алкоголизма специалисты называют невозможность расслабиться или посидеть с друзьями без этого напитка. Вторая стадия - когда вы пьете пиво каждый день (даже если немного).

Если же вы попытались уменьшить количество выпитого пива или же вовсе от него отказаться, и почувствовали "синдром отмены" (дрожание рук, сухость во рту, головную боль, слабость и потливость), а пару глотков "вернуло вас к жизни", вам пора к наркологу.

Самым же безопасным и даже полезным алкогольным напитком является красное сухое вино. И дело все в чудо-веществе ресвератроле. Именно этот антиоксидант, содержащийся в вине, ставит его на первые места всех рейтингов полезного алкоголя.

Ранее мы писали, что цвет глаз может предсказать склонность к алкоголизму. Ученые сделали интересное открытие.