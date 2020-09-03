Ученые впервые поймали сигнал самой дальней черной дыры (фото)

Ученые впервые зафиксировали рождение уникальной черной дыры во Вселенной. Исследователи говорят, что такой всплеск является уникальным за всю историю наблюдений.

Собственно, уникальность этого процесса заключается в массовом слиянии черных дыр и появлении "промежуточной массы", что в 100-1000 раз больше массы Солнца. Об этом пишет Phys.org.

Сигнал, обозначили, как GW190521. Он напоминает четыре коротких покачивания и очень короткое по продолжительности - менее 1/10 секунды.

Этот всплеск был создан источником, расположенным на расстоянии около 5 гигаперсеков, когда Вселенная была вдвое меньше текущего возраста. Таким образом этот сигнал является еще и одним из самых дальних источников гравитационных волн, что были когда-либо обнаружены.

Ученые зафиксировали рождение черной дыры (фото: phys.org)

Ученые говорят, что вероятно сигнал сгенерирован в результате слияния бинарных черных дыр. Их массы приблизительно в 85 и 66 раз больше, чем Солнце.

А черная дыра, что родилась в результате такого слияния, больше, чем Солнце в 142 раза.

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