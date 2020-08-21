Ученые NASA обнаружили над Землей гигантскую аномалию (видео)

Ученые NASA обнаружили над Землей аномалию (фото: pixabay)

В NASA рассказали про аномалию, которая влияет на Землю

Ученым NASA удалось выявить в магнитном поле планеты над Южной Америкой и южной частью Атлантического океана гигантскую аномалию. Исследователи пришли к предварительному выводу, "дыра" в магнитном щите планеты возникает из-за внутренних процессов в ядре.

Об этом говорится на YouTube-канале NASA.

В NASA заявили, что аномалия влияет на спутниковую связь и работу бортовых компьютеров.

Известно, что магнитное поле Земли защищает планету от солнечной радиации. Внутренний пояс поля начинается на высоте более 600 километров над поверхностью планеты. Он способен сдерживать радиацию на расстоянии не только от Земли, но и от орбитальных спутников. Но ученые говорят, что в месте аномалии эта защита необычно слабая.

К тому же, в последнее время участок Южно-Атлантической аномалии расширяется на запад, а ее защитная функция продолжает ослабевать.

Вызвать явление мог наклон магнитной оси Земли и поток расплавленных металлов внутри ее внешнего ядра. Поскольку движение в ядре меняется из-за сложных геодинамических условий в середине ядра и на границе с твердой материей, магнитное поле так же движется в пространстве и времени. Эти динамические процессы распространяются наружу, воздействуя на магнитное поле вокруг планеты, они могут создавать аномалии в нем и вызывать дрейф магнитных полюсов.

В NASA рассказали про аномалию над Землей (видео: YouTube/NASA Goddard)

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