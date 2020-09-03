Вчені вперше зловили сигнал найбільш далекої чорної діри (фото)

Вчені вперше зафіксували народження унікальної чорної діри у Всесвіті. Дослідники кажуть, що такий сплеск є унікальним за всю історію спостережень.

Власне, унікальність цього процесу полягає в масовому злитті чорних дір і пояі "проміжної маси", що в 100-1000 разів більше маси Сонця. Про це пише Phys.org.

Сигнал, позначили, як GW190521. Він нагадує чотири коротких похитування і дуже коротке за тривалістю - менш як 1/10 секунди.

Цей сплеск був створений джерелом, розташованим на відстані близько 5 гігаперсеків, коли Всесвіт був удвічі менше поточного віку. Таким чином цей сигнал є ще й одним з найбільш далеких джерел гравітаційних хвиль, що були коли-небудь виявлені.

Вчені зафіксували народження чорної діри (фото: phys.org)

Вчені кажуть, що ймовірно сигнал згенерований в результаті злиття бінарних чорних дір. Їх маси приблизно в 85 і 66 разів більше, ніж Сонце.

А чорна діра, що народилася в результаті такого злиття, більше, ніж Сонце в 142 рази.

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